Los líderes políticos italianos debatieron sobre economía en Foro Ambrosetti

Roma, 4 sep. Los líderes de los principales partidos políticos que se presentan en las próximas elecciones del 25 de septiembre en Italia hicieron hoy una pausa en la dura campaña electoral para debatir tranquilamente sobre sus recetas económicas para el país en el Foro Ambrosetti, celebrado en Cernobbio (norte) y una de las citas financieras más importantes de Europa.

En el debate participaron por parte de la derecha la líder de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, favorita en las encuestas, el de la Liga, Matteo Salvini, y el coordinador nacional de Forza Italia, Antonio Tajani, mientras que estuvo también el secretario general del Partido Demócrata (PD), Enrico Letta, y el centrista líder de Acción, Carlo Calenda mientras que Giuseppe Conte, del Movimiento 5 Estrellas, se conectó por videoconferencia.

El tema principal de la discusión fue la actual preocupación en el país por la subida del precios de la energía, pero también se debatió sobre la reciente declaración de Salvini de revisar las sanciones a Rusia por parte de la Unión Europea.

La más esperada en este foro dedicado a los economistas eran Meloni, a quien las encuestas dan como futura primera ministra pero cuya visión de Europa podría hacer preocupar a los mercados.

Meloni, que en sus últimas intervenciones a rebajado los tonos antieuropeistas, afirmó que la UE "debería hacer menos pero hacerlo mejor, nació así como una Unión del carbón y el acero. Las cadenas de valor tienen que volver a ser nacionales en algunos casos"

La líder ultraderechista reiteró la necesidad de revisar el Plan de Recuperación y Resilencia (PNNR) para distribuir los fondos europeos ante la crisis energética y volvió a manifestar que no estaría a favor de una desviación presupuestaria para ayudar a reducir los precios de la energía. “No entiendo la timidez europea sobre el precio del techo del gas que si no se ha hecho es porque no conviene a Alemania y Holanda” y además del precio tope, “se puede separar la electricidad del gas, también a nivel nacional”.

En este tema, Letta contestó: "El PNRR es nuestra Estrella Polar, el referente global. Podemos discutir, pero decimos 'no' a las renegociaciones. Si nos enfrentáramos a Bruselas perderíamos dinero y perspectivas de futuro".

"Nuestra Europa es la de la foto del tren a Kiev (del viaje que hicieron Draghi, Scholz e Macron a Ucrania), donde Italia, Alemania y Francia son Europa. No discutimos con Europa, somos Europa”, agregó.

Otro de los temas fueron las sanciones a Rusia después de que Salvini declarase que estaban perjudicando sobre todo a los italianos con la subida de los precios de la energía.

Aunque el líder de la Liga hoy moderó el tono al asegurar que hay que seguir "adelante con las sanciones pero protegiendo a nuestros trabajadores". "Ganar las elecciones heredando un país de rodillas no sería una gran satisfacción. No me rindo ante los que entran a otro país con tanques, pero como futura fuerza de gobierno me pregunto si lo que estamos haciendo es perjudicar a quien no queremos dañar", añadió.

Mientras que Meloni respondió: "Si Italia se aleja de sus aliados, nada cambia para Ucrania, pero para nosotros sí".

Para Tajani, "la de Salvini es una opinión y se puede discutir" pero agregó "que las sanciones son inevitables y que debemos seguir imponiéndolas" y que "cualquier opción para cambiar la posición solo puede tomarse a nivel europeo y de la OTAN"

Ante estas diferencias en materia de política internacional, Meloni aseguró que la coalición de derechas "no está dividida, aunque ciertamente hay diferencias". EFE

