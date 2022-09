4-0: Cómoda victoria del Villarreal que no dio opción al Elche

Alfonso Gil

Valencia (España), 4 sep. El Villarreal obtuvo una victoria cómoda ante el Elche (4-0) en un choque que encarriló en la primera parte, que controló en la segunda ante un rival más dominador y que cerró en los últimos compases de juego con dos goles más.

En este partido ambos equipos ratificaron la tendencia inicial de la temporada: el Villarreal juega bien y todavía no ha perdido, el Elche no rinde como quisiera y todavía no ha ganado.

En la primera mitad, el Villarreal impuso ley de principio a fin, con varias ocasiones de gol, dos tantos conseguidos obra de Gerard Moreno y Lo Celso, y un Elche que no tuvo pociones en ataque y que solo se estiró un poco en los minutos finales, aunque sin llegada.

La segunda parte fue diferente, con un Elche algo más protagonista ante un rival que se dedicó a esperarle y como a los ataques forasteros les faltó velocidad, el conjunto de Unai Emery no tuvo problemas para contener a su oponente y además obtuvo, ya en los compases finales del choque, dos nuevos tantos obra de Coquelin y Morales.

El Villarreal se adueñó del partido desde el pitido inicial a base de controlar el balón y jugar cerca de la portería del conjunto ilicitano. Enfrente, el Elche, no fue capaz de enviar balones largos a los argentinos Boyé y Ponce para inquietar la meta de su compatriota Rulli.

La principal novedad en el equipo ilicitano fue la posición del lateral colombiano Palacios, que jugó muy centrado para tapar las entradas de Lo Celso, lo que no dio el resultado esperado.

Tras varias ocasiones desperdiciadas por el conjunto local y otras tantas s paradas de mérito del visitante Edgar Badía, un rechace del portero del Elche fue aprovechado por Gerard Moreno para abrir el marcador.

Nueve minutos después, un trallazo cruzado de Lo Celso se coló por la escuadra de la meta local y llevó el partido al descanso con una ventaja solvente para el Villarreal que reflejaba los méritos de uno y otro equipo hasta el minuto 45.

Todo ello a pesar de que el Elche, tras el 2-0 jugó más cerca de la meta del Villarreal, pero sin profundidad ni claridad para acortar distancias en el tanteador.

Tras el descanso, el Elche recuperó la posesión del balón, pero no la profundidad, lo que provocó que el Villarreal se sintiera cómodo sin sufrir y bien posicionado a la espera de recuperar el balón para salir en velocidad y cerrar el encuentro.

El técnico visitante, Francisco Rodríguez, renunció antes del minuto 60 a su apuesta ofensiva (Boyé y Ponce) y dio entrada a Roger Martí y Pere Milla, dos futbolistas de un perfil distinto, con la intención de que su equipo se metiera en el partido con un fútbol más elaborado.

Pasaban los minutos y el encuentro perdía ritmo a pesar de que los jugadores visitantes se acercaban cada vez más a la meta local, aunque sin dar la sensación de que el gol que pudiera dar emoción al choque estuviera cerca. Los centros siempre eran desviados por los centrales del Villarreal.

En los diez minutos finales, el Elche mantuvo su dinámica de juego, pero el Villarreal encontró espacios para marcar al contragolpe. Capoue desperdició una clara opción de lograr el 3-0 en una gran intervención de Edgar Badía, que fue el mejor de su equipo en este encuentro.

Sin embargo, el 3-0 llegó en el minuto 89 en un remate de Coquelin cuando las contras locales eran ya más frecuentes y Morales cerró el encuentro en el tercer minuto de prolongación.

Ficha técnica:

4 - Villarreal: Rulli, Kiko Femenia (Mandi, m.79) Albiol, Pau Torres, Pedraza, Yeremi Pino (Chukwueze, m.65), Capoue, Parejo, Lo Celso (Coquelin, m.79), Gerard Moreno (Álex Baena, m.65) y Jackson (Morales, m.46).

0 - Elche: Edgar Badía, Palacios, Roco, Bigas, Clerc, Tete Morente (Josan, m.71), Mascarell, Raúl Guti (Gumbau, m.46), Collado Domingos Quina, m.71), Ponce (Pere Milla, m.57) y Boyé (Roger, m.57).

Goles: 1-0, m.26: Gerard Moreno. 2-0, m.37: Lo Celso. 3-0, m.89: Coquelin. 4-0, m.93: Morales

Árbitro: Ortiz Arias (comité madrileño). Amonestó por el Villarreal Jackson (mi 42) y por el Elche a Pere Milla (m.59) y Roco (m.81)

Incidencias: partido disputado en el Ciutat de València al estar en obras La Cerámica de Vila-real ante 13.915 espectadores. EFE

ag/og