Simone Biles desea que su legado sea haber ayudado a visibilizar salud mental

Ciudad de México, 2 sep. La gimnasta estadounidense Simone Biles, ganadora de siete medallas olímpicas, afirmó este viernes que desea que su legado sea haber ayudado a visibilizar el problema de la salud mental y no las preseas que ha ganado en su deporte.

"Yo quería dejar un impacto en la gimnasia, pero no por las medallas que he ganado, sino en la comunidad, que sepan que está bien no sentirse bien. No hay vergüenza, puedes pedir ayuda, tienes que escuchar a tu cerebro", subrayó Biles.

La gimnasta se dirigió a 10.000 jóvenes que asistieron al evento de México Siglo XXI de la Fundación Telmex-Telcel y la Fundación Carlos Slim, que se realiza desde 2002, pero que se interrumpió en 2020 y 2021 por la pandemia de la covid-19.

Jóvenes becarios de universidades públicas y privadas tuvieron la oportunidad de escuchar a Simone Biles, quien les aconsejó sobre el futuro y la manera de luchar por sus metas.

"Les digo que sueñen en grande y cuando lo logren sueñen más grande. Luchen con perfección para mejorarse y nunca se den por vencidos, sólo ustedes saben lo que quieren y de lo que son capaces. Y siempre ignoren las redes sociales".

Biles recordó el momento que vivió en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, en el que se sintió abrumada por lo que se retiró de las competencias de barras y caballete, determinación que le acarreó críticas de los medios de comunicación y en las redes sociales.

"Mi situación mental no era la ideal, todo en su conjunto no estaba bien. Sabía que existirían juicios, pero competía para mí. Luego regresé para competir en la viga, gané bronce; muchos se decepcionaron, pero ese bronce fue mí un oro personal", explicó.

La nativa de Columbus, Ohio, de 25 años, ganadora de cinco medallas en los Olímpicos de Río 2016, cuatro oros y un bronce, y dos en los Juegos de Tokio, una plata y un bronce, subrayó la importancia de ese acto que tuvo que ver con la salud mental.

"Tomé esa decisión para decirle a otros atletas que está bien decir no puedo. Ahora tenemos la oportunidad de expresar a nuestros entrenadores nuestros sentimientos. Abrimos la puerta de la salud mental".

La atleta también se refirió a los abusos sexuales que cometió el médico del equipo nacional de gimnasia de Estados Unidos, Larry Nassar, caso en el que Biles testificó en septiembre del año pasado.

"Hemos tenido una nube en el deporte en general por los dos últimos años. El deporte es divertido, genera pasión. En Estados Unidos hemos logrado que entrenadores y autoridades tomen cursos y certificaciones para una mayor sensibilización sobre ello".

Simone Biles afirmó que su fortaleza la ha obtenido de cada uno de los obstáculos que ha enfrentado.

"No cambiaría nada de mi pasado porque todo eso le dio forma a lo que soy; soy más fuerte y todo sucede por una razón. Fui adoptada y recibí apoyo de una familia amorosa, de grandes amigos, para todos ellos es lo que he logrado". EFE

as/rcg/cav