Serena Williams: "Tengo un futuro brillante por delante"

Nueva York (EE.UU.), 2 sep. La estadounidense Serena Williams aseguró este viernes que tiene "un futuro brillante por delante" y que quiere dedicarse a cosas de las que no pudo disfrutar completamente hasta este momento por sus compromisos tenísticos, aunque siguió sin confirmar definitivamente su retirada.

Lo hizo después de perder contra la australiana Ajla Tomljanovic en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, en el que podría ser el último partido de su carrera, según sugirió ella misma en una reciente entrevista.

"No sé, no estoy pensando en eso (si su retirada es definitiva). Siempre me ha encantado Australia", afirmó sonriendo en la rueda de prensa posterior al partido.

"Ha pasado mucho tiempo desde Wimbledon del año pasado. En ese caso no estaba segura si ese sería mi último torneo o no. Necesité mucho trabajo para llegar aquí. Claramente, sigo estando capacitada para jugar. Pero es necesario mucho más que eso. Estoy lista para ser una madre, explorar una nueva versión de Serena", agregó.

Informó de que se tomará este sábado para descansar y de que está ansiosa por pasar más tiempo con su hija Olympia, de cinco años.

"Quiero pasar tiempo con mi hija. He estado con ella prácticamente cada día, excepto dos o tres días, pero mi carrera ha sido muy dura para ella. Así que será bonito pasar tiempo con ella, hacer cosas que nunca he tenido la oportunidad de hacer. Tengo un futuro brillante por delante", dijo.

Preguntada sobre cómo le gustaría que se le recuerde, Williams insistió en su alma luchadora y en su pasión por el tenis.

"Hay muchas cosas, por ejemplo la lucha. Soy una luchadora. Creo que he dado, y sigo dando, algo al tenis. Mi intensidad y obviamente la pasión, es una palabra muy bonita. He seguido pese a los altibajos. Estoy muy agradecida por estos momentos y por ser Serena", concluyó.

Serena Williams perdió por 7-5, 6-7(4) y 6-1 ante Ajla Tomljanovic en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.

Williams, de 40 años, aseguró en una reciente entrevista que está preparada para dejar el tenis y sugirió que esto pasaría después de este Abierto de Estados Unidos.

Tomjanovic consideró, tras su victoria, lograda después de que Williams anulara cinco bolas de partido, que la estadounidense es "la más grande de siempre" y que "el tenis ya no será igual" tras su retirada. EFE

