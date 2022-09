Serena Williams, lucha y pasión

Andrea Montolivo

Redacción deportes (EE.UU.), 2 sep. Lucha y pasión: son las palabras que Serena Williams eligió este viernes para definir su carrera. Y la leyenda estadounidense puso el que podría ser el punto final a su carrera con una nueva prueba de eso, al rendirse ante la australiana Ajla Tomljanovic en el Abierto de Estados Unidos tras una épica batalla de más de tres horas, la más larga de su carrera en Nueva York.

Serena Williams (Saginaw, Michigan, 26 de septiembre de 1981) deja el tenis siendo considerada la más grande de siempre, capaz de conquistar 73 títulos y 23 'grandes', pero sobre todo de romper barreras sociales e inspirar con su carisma a una nueva generación de estrellas.

Su primer título en el Abierto de Estados Unidos llegó en 1999 y este viernes, 23 años después, la pista Arthur Ashe se llenó hasta el último asiento para asistir al 'último baile' de la leyenda estadounidense.

Su último partido estableció el récord absoluto de espectadores en un día en el Abierto de Estados Unidos y Williams honró el compromiso hasta el final. Anuló cinco bolas de partido antes de caer ante Tomljanovic.

Anteriormente, había ganado en primera ronda a la montenegrina Danka Kovinic y a la estonia Anett Kontaveit, número dos del mundo, en la segunda. Se convirtió en la primera jugadora de más de cuarenta años capaz de ganar a una rival que forma parte de la 'top-3' del ránking.

Entre los famosos que acudieron a la pista Arthur Ashe en estos días estuvieron políticos, como el expresidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001), el cineasta Spike Lee, la exesquiadora Lindsey Vonn o el golfista Tiger Woods, entre muchos más.

"Hay muchas cosas por las que se me puede recordar. Por ejemplo la lucha. Soy una luchadora. Creo que he dado, y sigo dando, algo al tenis. Mi intensidad y obviamente la pasión, es una palabra muy bonita. He seguido pese a los altibajos. Estoy muy agradecida por estos momentos y por ser Serena", dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Nacida el 26 de septiembre de 1981 en Saginaw, un pequeño pueblo de 56.000 habitantes en el estado de Michigan (EE.UU), Serena creció con su principal modelo en casa, su hermana Venus, con quien se lleva poco más de un año de diferencia.

Se mudó a los cuatro años junto a su familia a Compton (California), una ciudad conocida por la peligrosidad de sus calles, pero que a la vez marcó el comienzo de su leyenda.

Allí empezó a trabajar con su hermana Venus siguiendo los consejos de su padre Richard y comenzó un viaje que le llevó también a West Palm Beach, en Florida (EE.UU), lugar al que se trasladó toda la familia con nueve años, y momento desde el que su carrera comenzó a tomar forma.

Profesional desde el año 1995, la carrera de Serena tuvo un punto de inflexión en 1999, cuando ganó su primer título del Abierto de Estados Unidos.

Desde entonces, Serena ha conquistado seis Abiertos estadounidenses, siete Wimbledon, siete abiertos de Australia y tres Roland Garros. EFE

am/amd

(foto)