Rusa Gazprom dice que Siemens Energy está dispuesta a arreglar el fallo del Nord Stream

3 sep (Reuters) - La empresa rusa Gazprom dijo el sábado que Siemens estaba dispuesta a realizar reparaciones en el gasoducto Nord Stream 1, pero que no había ningún lugar disponible para llevar a cabo el trabajo, una sugerencia que Siemens negó y dijo que no se le había pedido que hiciera el trabajo.

La declaración de Gazprom se dio un día después de que dijera que no reanudaría el suministro de gas a Alemania a través del Nord Stream 1 hasta que no se reparara una fuga de aceite que dijo haber detectado en una turbina. Señaló que las reparaciones sólo podían llevarse a cabo en un taller especialmente habilitado.

El Kremlin ha culpado a las sanciones occidentales de interrumpir el Nord Stream 1 y de poner obstáculos a los trabajos de mantenimiento rutinarios. Los funcionarios occidentales han rechazado esta afirmación y Siemens Energy ha dicho que las sanciones no prohíben el mantenimiento.

Antes de la última ronda de mantenimiento, Gazprom ya había reducido los flujos a sólo el 20% de la capacidad del gasoducto.

"Siemens está participando en los trabajos de reparación de acuerdo con el contrato actual, está detectando las averías... y está preparada para arreglar las fugas de petróleo. Sólo que no hay ningún lugar para hacer la reparación", dijo Gazprom en un comunicado en su canal de Telegram el sábado.

Siemens Energy dijo que no había recibido el encargo de realizar los trabajos, pero que estaba disponible, y añadió que la fuga denunciada por Gazprom no afectaba normalmente al funcionamiento de la turbina y podía ser sellada in situ.

"Independientemente de esto, ya hemos señalado en varias ocasiones que hay suficientes turbinas adicionales disponibles en la estación de compresión de Portovaya para que el Nord Stream 1 funcione", dijo un portavoz de la empresa.

El flujo del Nord Stream 1 debía reanudarse el sábado por la mañana. Pero horas antes de que comenzara a bombear gas, Gazprom publicó el viernes una foto de lo que dijo era una fuga de aceite en una pieza del equipo del Nord Stream 1.

Siemens Energy, que suministra y mantiene los equipos de la estación de compresión Portovaya del Nord Stream 1, dijo el viernes que la fuga no constituía una razón técnica para detener el flujo de gas.

Europa ha acusado a Rusia de utilizar el suministro de gas como arma en lo que Moscú ha llamado una "guerra económica" con Occidente por las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania.

(Reporte de Reuters Editado en español por Juana Casas)