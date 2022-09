Pellegrini: “Fue un partido condicionado por la lesión de Fekir”

Madrid, 3 sep. El chileno Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, aseguró que el partido frente al Real Madrid, con derrota 2-1 de su equipo, estuvo “condicionado por la lesión” del francés Nabil Fekir, quien abandonó el terreno de juego a los diez minutos de partido.

“Me voy con la sensación de que fue un resultado justo, el Real Madrid creó más ocasiones que nosotros en un partido condicionado por la lesión de Fekir. Había que tener más balón que ellos. Defendimos bien, por desgracia nos hicieron el segundo gol, pero el equipo jugó con el carácter que deseamos. No puedo estar conforme porque queríamos puntuar, pero sí con la imagen del equipo que salió a ganar el partido desde el comienzo”, dijo en sala de prensa.

“De Nabil (Fekir) vamos a esperar el diagnostico de los médicos. Parece que tuvo una contractura en el isquiotibial, fue una baja muy importante. Con él en el campo jugamos en el campo del Real Madrid, más cerca de su área; sin él nos costó tener más balón”, completó.

Un Pellegrini que no quiso entrar a valorar la acción del posible penalti de Carvajal sobre el propio Fekir minutos antes del primer gol del Real Madrid.

“Me ha parecido que no podemos analizar un partido por una jugada importante, hay un árbitro y el VAR, que son los encargados de decidir. Nosotros lo vimos lejos, no he visto la imagen repetida pero no me gusta resumir un partido en una acción. Vinimos a puntuar, no pudimos ante el campeón de Europa y de España en su casa, pero me voy contento por la personalidad mostrada”, declaró.

“Como equipo defendimos muy bien, dimos la cara todo el partido y nos faltó crear algunas ocasiones más. Luiz Henrique ha tenido pocos minutos, acaba de llegar y va a tener su tiempo de adaptación”, analizó sobre el encuentro.EFE

