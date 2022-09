Love of Lesbian muestran garra y oficio en el primer Vive Latino en España

Marcos Díaz

Zaragoza, 3 sep. Love of Lesbian no defraudó a los miles de fans que acudieron a su concierto en Zaragoza en la primera edición que el festival Vive Latino cruza el Atlántico, con una actuación en la que los barceloneses mostraron la garra de muchos de sus principales éxitos y demostraron oficio al hacer frente con total profesionalidad a los cortes de sonido que hubo en determinados momentos del recital.

Estos pequeños parones, breves y rápidamente solventados, no supusieron ningún problema para que la banda liderada por Santi Balmes saliera victoriosa de un festival por el que ya han pasado en anteriores ediciones en México y al que se han unido en su primera entrega en España, que se celebra este viernes y el sábado en el recinto de la Expo de la capital aragonesa.

El escenario principal esperaba a Love of Lesbian a las 23.00 horas y, como suele ser habitual en este tipo de citas, los músicos llegaron puntuales a las tablas; justo antes, León Benavente concluía su ‘show’ en el espacio aledaño, lleno, como también sucedió poco después en el del grupo catalán.

Con ‘Viaje épico hacia la nada’, canción que da nombre a su último LP, comenzaron delante de unas pantallas que proyectaban imágenes celestiales y con Balmes luciendo un atuendo de lo más veraniego, compuesto por una relajada camisa, pantalón blanco y gafas de sol.

Fue un inicio accidentado, con dos cortes de sonido en la misma canción en los que el grupo siguió hacia adelante; buena decisión, puesto que el fallo se solventó de inmediato en ambos casos.

Le siguió ‘Bajo el volcán’, que aprovechó todo el jugo que permitían los cuidados recursos del escenario y que sirvió para que el vocalista se presentara en la ciudad: “Ya sé que suena típico, pero qué bonito es decir ‘buenas noches, Zaragoza”.

Balmes también aprovechó para agradecer al festival el buen trato que han recibido en las distintas ediciones que han participado, además de mostrar su satisfacción por que el Vive Latino llegue a España.

“¿Queréis quedaros afónicos?”, interrogó al público; era una pregunta retórica para presentar la siguiente canción, ‘Noches irreversibles’, uno de los ‘hits’ de la banda que, efectivamente, los presentes corearon con ganas.

Para continuar, el cantante propuso “un viaje en el tiempo”, en concreto, a otros de los temas históricos de la banda, ‘1999’, en el que el fantasma de los cortes de sonido volvió, aunque con la misma benignidad que en las anteriores ocasiones.

Algunos versos del ‘Por qué te vas’ de Jeannette se entremezclaron con los últimos momentos de ‘1999’ para cerrar una canción a la que le siguió la animada ‘Belice’, que, de nuevo, sufrió algún breve fallo de sonido.

Un corte que se repitió en ‘Incapacidad Mental Transitoria’, de nuevo, sin mayor trascendencia para el transcurso de la canción, en la que Balmes decidió descamisarse, recurso escénico que coincidió con el aumento de la intensidad del concierto.

De hecho, el tema siguiente, ‘Algunas plantas’, uno de los más ‘bailongos’ del repertorio de Love of Lesbian, puso a botar a los presentes con ese ‘chungo, chungo, chungo’ de su parte final.

El ‘show’ pasaba ya su ecuador mostrando una banda con temple, bregada en este tipo de lides, y una elección de canciones bien ajustada al formato festivalero, bien nutrida de grandes temas como ‘Incendios de nieve’.

Con este corte del LP 1999, uno de los más importantes de la discografía del grupo, el concierto bajó de revoluciones para que el público se abrazara, moviera sus brazos al aire y coreara el característico silbido de la canción.

Tras ello, pareció que llegaría el turno de ‘Fantastic shine’, pero no fue así, resultó una treta para seguir con otra de las canciones más conocidas, si no la que más, de la banda, ‘Club de fans de John Boy’.

El final estaba cerca y otro éxito del grupo, ‘Allí donde solíamos gritar’, anticipó un cierre en el que ‘Los irrompibles’ y ‘Planeador’ se encargaron de clausurar el concierto.

Un buena buena actuación, en definitiva, es el que ejecutó Love of Lesbian en Zaragoza, ciudad de la que Balmes se despidió diciendo que, probablemente, no regresarían a ella hasta que no lanzaran nuevo disco.

Mientras el público abandonaba el escenario principal, los mexicanos Molotov ya se preparaban en el adyacente, ubicado en el anfiteatro de la Expo, en lo que sería uno de los últimos conciertos de la jornada, culminada por Vetusta Morla y, ya a última hora, Sho Hai.