Javier Aguirre: "Los puntos estaban en casa y en un minuto volaron"

Palma (España), 3 sep. El entrenador mexicano Javier Aguirre vio muy de cerca la primera victoria del Mallorca en Son Moix con el gol de Antonio Raillo, en el tramo final del partido (min. 86) ante el Girona. "Los puntos estaban en casa y en un minuto volaron", lamentó.

"Se queda una con la cara de gilipollas después de que te empaten así (en el 87 marcó Samu Saiz de penalti) en un partido igualado en todo. Nosotros marcamos en una jugada de estrategia, pensábamos que los puntos estaban en casa, pero se escaparon en un desajuste defensivo", señaló Aguirre.

El "Vasco", como su colega Míchel Sánchez -al que le auguró un gran futuro- calificó de "justo" el empate, y a la pregunta de qué había sido lo que más le había gustado de su equipo, respondió: "La actitud".

"Somos un equipo humilde, peleón y el esfuerzo que tenemos que hacer en cada partido es innegociable. Hoy me gustaría haber contado con los dos últimos refuerzos (el serbio Matija Nastisic y el zimbabuense Tino Kadewere), pero no pudo ser (por cuestiones burocráticas). Estamos ahí en la pelea, no es fácil ganar partidos en esta Liga, y ojalá no tengamos que sufrir la agonía final para no irte a Segunda División", añadió.

Aguirre también criticó los tres partidos consecutivos (Girona, Real Madrid y Almería) que el Mallorca habrá jugado a las 14.00 horas.

"No diría que es criminal jugar a esa hora. No estaría bien usar esa palabra pero ese horario va en detrimento del espectáculo. Los jugadores terminaron (este sábado) empapados con temperaturas de 31, 32 grados, que llegan a los 38 con la humedad", indicó.

"LaLiga tendría que pensarlo, debería ser un poco más juiciosa. Entiendo el dinero que puede haber detrás, entiendo al Madrid (recibe al Mallorca la próxima jornada) y su descanso al jugar competiciones europeas, lo valoro y soy el primero en apoyarlos, pero de nuevo aquí a las dos contra el Almería (el sábado 17 de septiembre), es demasiado", valoró Javier Aguirre.- EFE

