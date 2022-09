Canales: “Nos ha faltado más descaro arriba”

Madrid, 3 sep. El español Sergio Canales, centrocampista del Betis, lamentó al derrota de su equipo en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid (2-1) en un partido que, consideró, les faltó “más descaro arriba” para sacar algún punto.

“Sabemos de la dificultad que supone jugar contra el Real Madrid, el mejor de Europa en estos momentos. Queríamos que estuvieran incómodos, lo hemos conseguido, más o menos, y quizá nos ha faltado más descaro arriba; lo que solemos ser. Hemos venido a ganar y nos vamos tristes; hemos hecho un gran partido”, valoró en Movistar +.

“Este Madrid no necesita nada para ganar. Puede parecer que no está en el partido y en dos ocasiones se acaba el partido. Hemos intentado controlar sus contragolpes porque, como dices, son un equipo muy físico”, comentó.

Además, contestó con sinceridad sobre cómo había visto la acción entre Courtois y Borja Iglesias en la que este pidió penalti a falta de pocos minutos del final del encuentro.

“La verdad que yo pido penalti y no la he visto (ríe). Íbamos a la desesperada… he visto que se caía y he pedido penalti”, dijo. EFE

1011880

omb/jl