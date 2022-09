ACTUALIZA 1-Juárez remonta y rescata agónico empate ante Cruz Azul en torneo mexicano de fútbol

(Actualiza con citas)

CIUDAD DE MÉXICO, 2 sep (Reuters) - Bravos de Ciudad Juárez remontó el viernes una desventaja de dos goles y rescató un empate de 2-2 en el último minuto ante Cruz Azul en la duodécima jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano.

En el otro partido del viernes, Necaxa ganó 3-2 a León con goles del argentino Milton Giménez, del uruguayo Facundo Batista y del guardameta Rodolfo Cota en su propia portería. El chileno Víctor Dávila anotó los dos tantos para el equipo derrotado.

"Hoy no quiero preguntas, me siento orgulloso de mi equipo, que representa a una ciudad, representa al fútbol mexicano, hoy si me despidieran me iría como si hubiera ganado un campeonato", dijo el director técnico de Bravos de Ciudad Juárez, el argentino Hernán Cristante.

En el encuentro disputado en el estado Olímpico Benito Juárez, Bravos se quedó con un hombre menos desde los cuatro minutos por la expulsión de Javier Salas, quien vio la tarjeta roja después de cometer una fuerte falta a Erik Lira.

Cruz Azul aprovechó la situación y se puso en ventaja a los 42 minutos con un tiro penal que anotó el ecuatoriano Michael Estrada.

La "Máquina Celeste" de Cruz Azul metió el segundo gol al final del primer tiempo por conducto del uruguayo Gonzalo Carneiro, quien definió tras eludir a dos defensores y al portero Alfredo Talavera después de recibir pase de Estrada.

Con los dos goles de ventaja, el equipo visitante dejó de atacar y cedió el control del partido a Bravos de Ciudad Juárez, que descontó a los 86 minutos cuando el paraguayo Darío Lezcano remató con la cabeza un centro enviado por Mauro Lainez desde el sector izquierdo.

El equipo local sacó el empate a los 98 minutos con un disparo penal que anotó el venezolano Darwin Machis.

"Se descompuso el equipo, fuimos un desastre en el segundo tiempo. El equipo rival, con las ganas que tenía, emparejaron y no nos deja en lo mas mínimo satisfecho, este resultado no era lo que buscábamos pero sí el que merecimos", reconoció el director técnico de Cruz Azul, Raúl "Potro" Gutiérrez.

El sábado se jugarán los encuentros entre Pachuca-Santos Laguna, Monterrey-Mazatlán, Atlas-Pumas UNAM y América-Tigres UANL.

La jornada se completará el domingo cuando Guadalajara visite a Toluca.

En el inicio de la jornada, Querétaro y Puebla empataron 1-1, mientras que Atlético de San Luis y Tijuana igualaron sin goles. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)