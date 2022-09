Viernes, 2 de septiembre de 2022 (10.00 GMT)

ARGENTINA ATENTADO - Buenos Aires - Argentina vive este viernes una jornada de rechazo a la violencia después de que la vicepresidenta, Cristina Fernández, sufriera un ataque que el mandatario del país, Alberto Fernández, no dudó en calificar como el "hecho más grave" desde que el país retornó a la democracia en 1983.

UCRANIA GUERRA

SITUACIÓN - Moscu/Leópolis (Ucrania) - Los expertos de la agencia atómica de la ONU que quedan en la planta nuclear de Zaporiyia continúan la inspección, en una misión criticada por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, por la ausencia de un llamamiento a desmilitarizar la central por parte del jefe del OIEA, Rafael Grossi.

HUÍDA - Leópolis (Ucrania) - Vasylivka, por donde cruzó la misión del OIEA hacia la central nuclear de Zaporiyia, es el único lugar de paso en más de dos mil kilómetros de frente para miles de ucranianos que huyen de la deteriorada situación humanitaria y de los intensos combates en el sur de Ucrania. Por Rostyslav Averchuk

R.UNIDO GOBIERNO - Londres - La votación entre los afiliados al Partido Conservador británico para elegir a su nuevo líder, que sustituirá a Boris Johnson como primer ministro, termina este viernes, si bien será el 5 de septiembre cuando se conozca el ganador entre Liz Truss y Rishi Sunak.

CHILE CONSTITUCIÓN - Santiago de Chile – Los chilenos aguardan al plebiscito del próximo domingo sobre la nueva Constitución, cuyo resultado se prevé apretado, con la opinión generalizada de que si es rechazado, el proceso proseguirá, ya sea para escribir un nuevo texto o modificar el ahora propuesto.

BRASIL ELECCIONES - Brasilia - Brasil, en medio de una polarizada campaña electoral, tiene una cita con las urnas en un mes y el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva sigue sólido en las encuestas, pero el actual presidente, Jair Bolsonaro, recupera terreno y aspira a forzar una segunda vuelta. Por Eduardo Davis

AMAZONÍA CONSERVACIÓN - Lima - Más de 500 pueblos indígenas de la cuenca amazónica claman desde Lima en un llamado de emergencia para que la humanidad sea consciente de la urgencia de actuar frente a las amenazas que están destruyendo de forma implacable el bosque más grande del planeta y se reunirán en Perú, en un congreso en el que esperan amplificar sus voces.

CRISIS MIGRATORIA MÉXICO - Ciudad Juárez (México) - Casi un mes después de anunciarse del fin de "Quédate en México", activistas denuncian este viernes una crisis binacional en la frontera de Ciudad Juárez y El Paso, donde los albergues están saturados y persiste la incertidumbre sobre el futuro de los migrantes. Por Guadalupe Peñuelas

FESTIVAL VENECIA

CHALAMET - Venecia (Italia) - El actor joven de moda, Thimotée Chalamet, se vuelve a poner a las órdenes de Luca Guadagnino en "Bones and All", una historia de amor con trasfondo de canibalismo que se presenta en la competición por el León de Oro de Venecia.

COMPETICIÓN - Venecia (Italia) - "Athena", una historia de tensiones sociales dirigida por Romain Gavras -hijo de Costa-Gavras- y "Un couple", un monólogo de la mujer de Leo Tolstoi, dirigido por el veterano Frederick Wiseman, se presentan hoy en la competición oficial de la Mostra.

ROCK IN RIO - Río de Janeiro - Rock in Río, uno de los mayores festivales de música del mundo, abre este viernes en Río de Janeiro la "mayor edición de todos sus tiempos", con 250 conciertos en 7 días, después de la pausa provocada por la pandemia de la covid.

CRÓNICAS:

INDIA ESVÁSTICA - Nueva Delhi - Asociada con la ideología nazi desde que Adolf Hitler la adoptó como el emblema de su partido, el debate sobre el veto a la esvástica que sigue en pie en Occidente choca con el probable origen hindú de este símbolo, al que los fieles acuden para atraer la buena fortuna a las casas y templos de la India. Por Hugo Barcia

HAITÍ CRISIS - Puerto Príncipe - La carestía de la vida en Haití no deja respirar a una población ya asfixiada por la escasez de combustible, hastiada de una crisis sociopolítica sin precedentes y vapuleada por la violencia de bandas armadas que luchan por el control del territorio. Por Milo Milfort

LÍBANO INFANCIA - Beirut - Con los primeros rayos del sol, dos niños y un hombre con una lona roja a cuestas descienden por el polvoriento camino que lleva a uno de los principales vertederos asignados a Beirut, reabierto tan solo el día anterior después de que un chatarrero perdiese la vida aplastado por una apisonadora. Por Noemí Jabois y Ana María Guzelian

SEÑOR ANILLOS - Los Ángeles (EE.UU.) - Semanas de 'casting', viajes a Nueva Zelanda sin conocer los personajes y meses de rodaje en absoluto secretismo. El reparto de "The Lord of the Rings: The Rings of Power" cuenta a Efe cómo fue la grabación de la serie más cara de la historia, con más de 450 millones de dólares de presupuesto. Por Javier Romualdo.

URUGUAY ARTE - Montevideo - Princesas de Disney desnudas, flores de contorno sugerente y hasta una serie de bragas que conservan el aroma de su uso sacadas a subasta: así son algunas de las picantes propuestas con las que una inédita galería de arte erótico rompe tabúes y atrae curiosos en Uruguay. Por Alejandro Prieto

ENTREVISTAS:

ROMEO SANTOS – Miami (EE.UU.) - El artista estadounidense Romeo Santos estrena en Miami su disco Fórmula V3, que cuenta con colaboraciones de Rosalía, Justin Timberlake, Nicki Minaj y Usher, en una fiesta en la antigua mansión de Gianni Versace en Miami Beach. Por Alicia Civita

NICKI NICOLE - Ciudad de México - Después de mucho trabajo, la cantante argentina Nicki Nicole ha decidido afrontar a su “otro yo” que aparece en sus momentos de soledad, que “la tira para abajo” y a quien hoy le dedica “Nobody like yo”, una canción en la que metafóricamente lucha con ella misma. Por Mónica Rubalcava

