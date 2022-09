Viernes, 2 de septiembre de 2022 (07.00 GMT)

Bangkok, 2 sep(EFE).-

.- Moscú/Leópolis (Rusia/Ucrania).- Los expertos de la agencia atómica de la ONU que quedan en la planta nuclear de Zaporiyia continúan la inspección, en una misión criticada por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, por la ausencia de un llamamiento a Rusia a desmilitarizar la central por parte del jefe del OIEA, Rafael Grossi.

.- Londres (R. Unido).- La votación entre los afiliados al Partido Conservador británico para elegir a su nuevo líder, que sustituirá a Boris Johnson como primer ministro, termina este viernes, si bien será el 5 de septiembre cuando se conozca el ganador: Liz Truss o Rishi Suank.

.- Buenos Aires (Argentina).- Argentina vive este viernes una jornada de repudio a la violencia después de que la vicepresidenta, Cristina Fernández, sufriera un ataque que el mandatario del país, Alberto Fernández, no dudó en calificar como el "hecho más grave" desde que el país retornó a la democracia en 1983.

.- Washington (EE.UU.).- Estados Unidos publica este viernes los datos de empleo del mes de agosto tras un julio en el que se crearon más de medio millón de puestos de trabajo y la tasa se colocó en el 3,5%, por debajo incluso de los niveles previos a la pandemia.

.- Ciudad Juárez (México).- A casi un mes del anuncio del fin de "Quédate en México", activistas denuncian una crisis binacional en la frontera de Ciudad Juárez y El Paso, donde los albergues están saturados y persiste la incertidumbre sobre el futuro de los migrantes.

.- Lima (Perú).- Más de 500 pueblos indígenas de la cuenca amazónica claman desde Lima en un llamado de emergencia para que la humanidad sea consciente de la urgencia de actuar frente a las amenazas que están destruyendo de forma implacable el bosque más grande del planeta, y se reunirán en Perú, en un congreso en el que esperan amplificar sus voces.

.- Santiago de Chile.- Más allá del resultado que se produzca en el plebiscito constitucional obligatorio de este domingo, en Chile se ha instalado la idea de que el cambio de constitución es una necesidad ineludible y que el proceso que comenzó hace un año se prolongará después del 4 de septiembre.

.- Rangún (Birmania).- La líder depuesta y nobel de la paz birmana, Aung San Suu Kyi, fue condenada este viernes por parte de la junta militar a tres años de cárcel y a trabajos forzados por fraude electoral, con lo que suma ya una pena de 20 años de prisión por diversos cargos de los que ella se declara inocente.

.- Santiago de Chile.- Sea cual sea el resultado del plebiscito del domingo, que según los expertos es incierto y se prevé apretado, la única certidumbre que comparten los partidarios del "Apruebo" y el "Rechazo" es que el proceso constitucional proseguirá en Chile más allá del 4 de septiembre, ya sea para escribir un nuevo texto o precisar el ahora propuesto.

.- Berlín (Alemania).- La IFA de Berlín, la mayor feria tecnológica de Europa, abre hoy sus puertas centrada en la conectividad, la sostenibilidad y la vida inteligente, tras una edición, la de 2020, condicionada por la pandemia del coronavirus, y la cancelación de la cita del año pasado.

.- Tokio (Japón).- El yen rebasó este viernes la barrera de las 140 unidades por dólar en el mercado de divisas por primera vez en 24 años, por la creciente especulación sobre una mayor ampliación de la diferencia de tipos de referencia entre Japón y Estados Unidos.

.- Seúl (Corea del Sur).- El índice de precios al consumo (IPC) en Corea del Sur registró una subida del 5,7 % interanual en agosto, un ritmo más lento que en el mes anterior, debido a la caída de los precios del petróleo, una señal de que la alta inflación podría haber tocado techo.

.- Venecia (Italia).- El actor joven de moda, Thimotée Chalamet, se vuelve a poner a las órdenes de Luca Guadagnino en "Bones and All", una historia de amor con trasfondo de canibalismo que se presenta en la competición por el León de Oro de Venecia.

.- Pekín (China).- Dos miembros de la tripulación de la estación espacial que China está construyendo llevaron a cabo hoy su primera misión extravehicular, durante la cual verificaron algunas capacidades de la nave, entre otras tareas, recogen hoy medios oficiales.

.- Nueva Delhi (India).- Asociada con la ideología nazi desde que Adolf Hitler la adoptó como el emblema de su partido, el debate sobre el veto a la esvástica que sigue en pie en Occidente choca con el probable origen hindú de este símbolo, al que los fieles acuden para atraer la buena fortuna a las casas y templos de la India.

.- Beirut (Líbano).- Con los primeros rayos del sol, dos niños y un hombre con una lona roja a cuestas descienden por el polvoriento camino que lleva a uno de los principales vertederos asignados a Beirut, reabierto tan solo el día anterior después de que un chatarrero perdiese la vida aplastado por una apisonadora.

.- Puerto Príncipe (Haití).- La carestía de la vida en Haití no deja respirar a una población ya asfixiada por la escasez de combustible, hastiada de una crisis sociopolítica sin precedentes y vapuleada por la violencia de bandas armadas que luchan por el control del territorio.

.- Atenas (Grecia).- Hace 30 años, un enorme incendio arrasó el bosque de Syngrou, en Atenas. Hoy es el lugar elegido para un programa piloto que, con la ayuda de las nuevas tecnologías, busca detectar fuegos en sus etapas más tempranas e incluso prevenirlos.

.- Caracas (Venezuela).- En una pequeña cabaña acondicionada para el refugio y cuidado de la fauna silvestre, ubicada al pie de una montaña en el este de Caracas, se atienden animales heridos o enfermos que reciben cuidados hasta que están listos para volver a su hábitat. Es la Fundación Plumas y Colas en Libertad, donde la veterinaria Grecia Marquís da la bienvenida a los pacientes.

.- San José del Guaviare (Colombia).- Campesinos o deforestadores es la dicotomía creada por la Operación Artemisa, una militarización de los bosques colombianos que ha llevado a una aguda división en el departamento del Guaviare entre defensores de derechos humanos y la fuerza pública.

.- Montevideo (Uruguay).- Princesas de Disney desnudas, flores de contorno sugerente y hasta una serie de pantis (bragas) que conservan el aroma de su uso puestas a remate: así son algunas de las picantes propuestas con las que una inédita galería de arte erótico rompe tabúes y atrae curiosos en Uruguay.

.- Miami (EE.UU.).- El artista estadounidense Romeo Santos estrena en Miami su disco Fórmula V3, que cuenta con colaboraciones de Rosalía, Justin Timberlake, Nicki Minaj y Usher, en una fiesta en la antigua mansión de Gianni Versace en Miami Beach.

.- Río de Janeiro (Brasil).- Rock in Río, el mayor festival de música del mundo, abre este viernes en Río de Janeiro la "mayor edición de todos sus tiempos", con 250 conciertos en 7 días, después de la pausa provocada por la pandemia de la covid.

.- Los Ángeles (EE.UU.).- Semanas de 'casting' sin saber el proyecto, viajes a Nueva Zelanda sin conocer los personajes y meses de rodaje en absoluto secretismo. El reparto de "The Lord of the Rings: The Rings of Power" cuenta a Efe cómo fue la grabación de la serie más cara de la historia, con más de 450 millones de dólares de presupuesto.

.- Ciudad de México.- Después de mucho trabajo, la cantante argentina Nicki Nicole ha decidido afrontar a su “otro yo” que aparece en sus momentos de soledad, que “la tira para abajo” y a quien hoy le dedica “Nobody like yo”, una canción en la que metafóricamente lucha con ella misma.

.- Nueva Delhi (India).- La Federación India de Fútbol (AIFF) celebra hoy elecciones, que se producen después de la decisión de la FIFA de levantar la sanción que le había impuesto y que había hecho peligrar la Copa Mundial Femenina Sub-17 de 2022 en la India.

