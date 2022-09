Verstappen: "Hoy no fue genial, seguro que podemos hacerlo mejor"

Redacción Deportes, 2 sep. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) reconoció este viernes que no tuvo, ni mucho menos, un día "genial" en las sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula Uno, en el que corre en casa, e incidió en el margen de mejora que tiene.

El vigente campeón del mundo, que lidera la clasificación de pilotos, solo pudo estar diez minutos en pista en la práctica matinal, en la que su coche le dejó tirado por un problema con la caja de cambios, y fue octavo en la vespertina.

"Perdimos un tiempo valioso en los primeros libres y luego el equilibrio no fue bueno en los segundos. En una sesión de una hora no puedes cambiar mucho el coche, así que tuvimos que pelear con lo que teníamos", comentó en declaraciones que facilitó su equipo.

Verstappen ganó en la pista de Zandvoort la temporada pasada y ha conquistado las tres últimas pruebas del Mundial, las dos más recientes con remontadas desde más atrás de la décima plaza, pero no tuvo un buen día en casa.

"Hoy no fue genial, pero revisaremos todo desde esta noche a mañana. Seguro que podemos hacerlo mejor. No me sorprendieron las diferencias de tiempo. Hay muchas cosas en las que podemos mejorar. Tenemos los terceros libres mañana por la mañana para probar algunas cosas antes de la clasificación", advirtió el neerlandés. EFE

