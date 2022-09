Murray, fuera del US Open en 3ra ronda

NUEVA YORK (AP) — Ni siquiera una nueva eliminación en la primera semana de un torneo del Grand Slam desalentó a Andy Murray. El británico, campeón de tres majors, sigue pensando que puede desafiar a los mejores, pese a dos cirugías de cadera y el paso de años sin avanzar más allá de la tercera ronda en algún gran evento.

Tras capitular precisamente en esa instancia del Abierto de Estados Unidos por 6-4, 6-4 6-7 (1), 6-3 ante Matteo Berrettini en un duelo de más de tres horas y media, Murray se mostró optimista.

“Tengo una cadera de metal. No es fácil jugar con eso. Es realmente difícil. Estoy sorprendido de competir todavía con chicos que están en el mejor momento de su tenis”, dijo Murray de 35 años, con el mentón recargado en la mano izquierda. “En partidos como éste me enorgullezco de haber trabajado para colocarme en una posición en la que soy capaz de hacer esto. Me decepciona mucho no haber ganado hoy, pero muchos me recuerdan que esta es la primera vez que he avanzado a la tercera ronda aquí desde 2016. Han pasado seis años. Han sido seis años difíciles para mí”.

Berrettini, un tenista de excelente golpeo que llegó a las semifinales de 2019 en Flushing Meadows, dominó prácticamente en todos los rubros estadísticos en el estadio Arthur Ashe, horas antes de que Serena Williams, ganadora de 23 torneos del Grand Slam, se mida con Ajla Tomljanovic en la tercera ronda.

La jornada deparó también la eliminación de dos latinoamericanos que, pese a ello, pueden marcharse de Flushing Meadows jactándose de haber obtenido sus mejores resultados.

El argentino Pedro Cachín cayó ante el francés Corentin Moutet, por 6-3, 4-6, 6-2, 7-5, mientras que el colombiano Daniel Elahi Galán fue derrotado por el español Alejandro Davidovich Fokina, 6-4, 5-7, 6-4, 6-4.

También el viernes, Ons Jabeur finalmente logró avanzar la cuarta ronda de este torneo.

La tunecina (5ta cabeza de serie) evitó el tipo de derrotas sorpresivas que costaron la eliminación a algunas de las principales favoritas al imponerse el viernes 4-6, 6-4, 6-3 a la estadounidense Shelby Rogers, 31era de la clasificación mundial.

Las segunda y cuarta preclasificadas cayeron inesperadamente el miércoles en la segunda ronda. En uno de esos partidos, la estadounidense Williams venció a la número dos del mundo, la estoniana Anett Kontaveit.

Jabeur, eliminada en la tercera ronda en sus anteriores tres participaciones en Flushing Meadows, se impuso a Rogers en dos horas 17 minutos.

“Por fin”, dijo con una sonrisa la tunecina, subcampeona de Wimbledon.

“Sé que mi juego no es el mejor en cancha dura, pero siempre me asombra ver cómo voy mejorando, como voy llegando hasta el límite”, agregó.

La siguiente rival de Jabeur será la la rusa Veronika Kudermetova (18va preclasificada), que apabulló 6-2, 6-0 a la húngara Dalma Galfi en sólo 47 minutos. La número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek, es otra de las principales cinco cabezas de serie aún con vida en el torneo.

La tercera del mundo, la griega Maria Sakkari, y la cuarta, la española Paula Badosa, fueron eliminadas en tres sets.

Zhang Shuai avanzó también, con una victoria de 6-2, 6-4 sobre Rebecca Marino. La china chocará con Coco Gauff, estadounidense de 18 años que llegó a la final del Abierto de Francia en junio y que selló en la jornada su pasaje a la cuarta ronda por primera vez, al imponerse 6-2, 6-3 sore Madison Keys.