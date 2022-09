I del Valle y Flamengo cerca de final en Sudamericana y la Libertadores

Claudia Aguilar Ramírez

Redacción Deportes, 1 sep. Un Flamengo que intimida y un Athletico Paranaense que sorprendió al campeón 2021 allanaron su camino para acercarse a la final de la Copa Libertadores, mientras que en la Sudamericana Independiente del Valle y Atlético Goianiense ganaron con autoridad sus juegos de ida por la semifinal.

En la Libertadores, Flamengo apabulló por 0-4 a Vélez Sarsfield y Paranaense venció por 1-0 a Palmeiras. En la Sudamericana Independiente del Valle goleó por 3-0 a Melgar y Goianiense por 3-1 a Sao Paulo.

La tercera final brasileña consecutiva en la Copa Libertadores se ve cada día más cerca después de que Flamengo, al ritmo de Pedro, goleara a domicilio por 0-4 al argentino Vélez.

En la otra llave de 'semis', Athletico Paranaense dio un golpe sobre la mesa ante Palmeiras, campeón de las dos últimas ediciones del torneo y que acumula tres títulos, tras vencerle por 1-0.

Con la victoria Flamengo tiene pie y medio en la final de la Copa Libertadores, certamen que ganó en 1981 y 2019 y que perdió el año pasado ante Palmeiras.

El Mengao lleva diez partidos seguidos sin perder. Su única piedra para que no se de por tercera vez al hilo la final brasileña en la Libertadores es Vélez, que volvía a unas semifinales después de once años pero no pudo ante un equipo muy superior.

A los tres goles de Pedro, que lidera a los artilleros del torneo con 11 tantos, sumó otro Everton Ribeiro pero pudieron ser más los del visitante en el estadio José Amalfitani.

Flamengo recibirá el 7 de septiembre a Vélez en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El vencedor definirá el título frente al ganador brasileño de la otra llave que arrojó el triunfo por 1-0 de Athletico Parananense, que nunca ha ganado el título, sobre Palmeiras.

Paranaense, que dirige Luiz Felipe Scolari y que salió expulsado, se impuso en Curitiba con gol de Alex Santana y ahora necesita de al menos un empate en el partido de vuelta, la próxima semana en Sao Paulo, para llegar a la final.

Pese a sufrir la expulsión de Hugo Moura, el equipo de casa supo defender la ventaja cuando el club paulista presionó por el empate.

Además de poner en riesgo el sueño del Palmeiras de disputar su tercera final consecutiva de la Libertadores, Paranaense puso fin al invicto del Verdao, que llevaba 18 partidos sin perder en el torneo.

Por la Sudamericana, Independiente del Valle goleó por 3-0 a Melgar en Quito y dio un gran paso hacia la final que será ante una formación brasileña, pues del Atlético Goianiense y Sao Paulo saldrá el rival.

El aporte de los argentinos Richard Schunke, Lorenzo Faravelli y Lautaro Díaz, quienes marcaron los tres tantos, resultó clave en el cuadro ecuatoriano, campeón del torneo en 2019.

Independiente del Valle o Melgar son los destinados a evitar que Brasil conquiste la Sudamericana por segunda vez seguida, ya que la final de 2021 la protagonizaron Athletico Paranaense y Bragantino.

En la otra llave, en el partido que cerró la jornada este jueves, Goianiense derrotó por 3-1 al Sao Paulo, campeón del torneo en 2012, y mostró sus credenciales para avanzar hacia la disputa del título.

Goianiense necesita ahora de un empate en la vuelta, el próximo jueves en Sao Paulo, para garantizar una histórica clasificación a la final de la Sudamericana.

- Resultados de ida de las semifinales de la Copa Libertadores:

30.08: Athletico Paranaense (BRA) 1 - Palmeiras (BRA) 0

31.08: Vélez Sarsfield (ARG) 0 - Flamengo (BRA) 4

.

- Clasificación de goleadores de la Copa Libertadores:

Con 11: Pedro (Flamengo).

Con 7: Lucas Janson (Vélez), Rony (Palmeiras), Rafael Navarro (Palmeiras).

Con 6: Raphael Veiga (Palmeiras), Julián Álvarez (River Plate), Sebastián Rodríguez (URU-Emelec).

.

- Resultados de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana:

31.08: Independiente del Valle (ECU) 3 - Melgar (PER) 0

01.09: Atlético Goianiense (BRA) 3 - Sao Paulo (BRA) 1

.

- Clasificación de goleadores de la Copa Sudamericana:

Con 8: Bernardo Cuesta (ARG-Melgar).

Con 5: Miguel Borja (Junior), Stiven Mendoza (COL-Ceará) y Mario Otazú (Sportivo Guaireña). EFE

car/hbr