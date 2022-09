Evenepoel:"Yo mismo me busqué la colocación, aprendí con Jakobsen"

Montilla (Córdoba), 2 sep. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team), líder de la Vuelta, cumplió el objetivo de mantener sin mayores problemas el maillot rojo por séptimo día consecutivo después de su caída del pasado jueves.

“Podría haber estado un poco mejor, pero me he sentido bien después de la caída, sin ningún gran problema. ¡Ah, hoy me puse guantes!, pero no creo que me los vuelva a poner mañana, me han molestado un poco durante la etapa", precisó Evenepoel, de los pocos ciclistas que no utilizan guantes en el pelotón.

En una llegada en cuesta, el líder del Quick Step tuvo que buscarse la vida en ausencia de sus hombres, una estrategia que aprendió cuando preparó llegadas para compañero, ausente en el carrera, Fabio Jakobsen.

"Quería entrar bien colocado a la última subida dentro del último kilómetro, y conseguí hacerlo bien. El equipo me dejó a 3 kilómetros de meta y luego me busqué yo mismo la posición. Esto es algo que aprendí lanzando a Fabio Jakobsen al principio de temporada. Era bastante fácil lograr posicionarme en el pelotón", explicó.

Ante la cita de este sábado en la Sierra de La Pandera (Jaén), Evenepoel se marca como gran objetivo "no perder tiempo".

"El sábado tenemos otra etapa muy bonita. Solamente espero no perder tiempo, esto es lo más importante”, concluyó. EFE

soc/apa