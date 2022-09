Estudio sobre vacuna contra viruela del mono plantea dudas

(Bloomberg) -- La vacuna contra la viruela del mono que se ha convertido en el principal método que utilizan los médicos para tratar de detener la propagación a nivel global puede ser menos potente de lo esperado, según muestra una nueva investigación.

La serie de inoculaciones recomendadas con la vacuna Jynneos de Bavarian Nordic A/S produjo niveles relativamente bajos de anticuerpos contra la viruela del mono con poca capacidad de neutralización, dijeron investigadores del Centro Médico de la Universidad Erasmus en Róterdam, Países Bajos. Los inmunizados no habían sido previamente infectados o vacunados contra la viruela, lo que se cree que brinda cierta protección contra la viruela del mono.

Los anticuerpos neutralizantes se han convertido en parte del léxico común durante la era de covid gracias a su capacidad para unirse al coronavirus y evitar que ingrese a las células sanas. Aunque es casi seguro que estas proteínas se necesitan para prevenir una infección de viruela del mono y la erupción que causa, los científicos aún no saben qué niveles se requieren para conferir protección.

“El nivel de optimismo por la vacuna supera con creces los datos actualmente disponibles”, dijo Helen Petousis-Harris, un vacunólogo de la Universidad de Auckland, que no participó en la investigación. “Hay muchos vacíos de información y debemos ser cautelosos a medida que se implementa, especialmente para evitar que las personas vacunadas tengan una falsa sensación de seguridad”.

Dudas sobre protección

El hallazgo de niveles inferiores a los esperados de anticuerpos neutralizantes plantea dudas sobre qué tan bien están protegidas las personas vacunadas, escribieron los científicos de Erasmus, Marion Koopmans, Rory de Vries y sus coautores en el artículo publicado el jueves antes de su revisión por pares.

“Se necesitan estudios que sigan a las personas vacunadas para evaluar aún más la eficacia de la vacuna”, dijeron.

Los representantes de Bavarian Nordic no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios realizadas fuera del horario de atención.

Las autoridades de más de 70 países están buscando suministros de la vacuna de la compañía danesa, también vendida como Imvamune en Canadá e Imvanex en Europa, para frenar la propagación mundial de la viruela del mono. Más de 50.000 personas se han infectado desde que se reportó un brote de la enfermedad en el Reino Unido a principios de mayo.

Si bien algunos científicos están probando enfoques de ahorro de dosis para estirar los suministros limitados de vacunas, el trabajo de Erasmus descubrió que el ahorro de dosis “tiene un efecto negativo” en la vacunación. Se determinó que una tercera dosis aumenta la respuesta de anticuerpos, al igual que inmunizar a las personas que fueron vacunadas contra la viruela décadas antes.

La viruela del mono está estrechamente relacionada con la viruela, la primera enfermedad humana en ser erradicada. La vacuna de Bavarian Nordic es considerada una inmunización más segura que la que eliminó la viruela, ya que utiliza una versión debilitada que no se replica de un virus relacionado.

Faltan datos de eficacia sobre su uso contra la viruela del mono en humanos, dijeron los científicos de Erasmus. Los experimentos en animales mostraron que generaba anticuerpos y células T contra la viruela del mono pero no lo suficiente como para prevenir la infección o la aparición de algunas lesiones en la piel.

