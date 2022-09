Espectaculares coches de exhibición en la era eléctrica

HANDOUT - Con el EQXX, Mercedes se propuso construir el coche eléctrico más eficiente del mundo. Foto: Mercedes-Benz AG/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

En un principio, Romain Dumas pensó que la llamada era una broma. El piloto francés, triple ganador de Le Mans, no podía imaginar ni con la mejor voluntad del mundo que Ford quisiera enviarle al legendario Festival de Velocidad de Goodwood, en el sur de Inglaterra, en una furgoneta. "¿Qué se supone que hace una furgoneta en Goodwood?", se preguntó en ese momento. Sin embargo, el piloto no tardó en entender lo que se proponía el fabricante de automóviles estadounidense. Este no puso a disposición del francés una furgoneta de reparto normal, sino una que debía conducir con casco y traje ignífugo – y que equipaba cuatro motores eléctricos y 1470 kW/2000 CV. Solo unos días después de la llamada telefónica, el francés estaba sentado al volante del bólido "Supervan" y subiendo la famosa colina hacia la mansión del conde de March, todo esto sin que los numerosos deportivos que le seguían tuvieran la más mínima oportunidad. Ya sea con un motor de gasolina V8, un turbo de seis cilindros o un motor eléctrico: con neumáticos chirriantes y humeantes, la camioneta de reparto probablemente más potente y rápida de todos los tiempos superó a sus rivales sin mucho esfuerzo. Con una aceleración de 0 a 100 km/h inferior a dos segundos, el artilugio está al nivel de un coche de carreras de Fórmula 1. ¿Cuál es el objetivo del fabricante? "Ya es hora de que mostremos a la gente el potencial que tiene la propulsión eléctrica", asevera Dumas. El mensaje publicitario es claro: para este año, Ford ha anunciado el nuevo E-Transit, en cuya plataforma se basa asimismo la Supervan. Además, añade el piloto, "unas cuantas emociones positivas no estarían de más en el debate acérrimo sobre el cambio hacia una nueva movilidad". Para Dumas, esta no fue la primera subida en cuesta en un coche eléctrico. Hace unos años, el piloto de carreras completó los 1,9 kilómetros en un tiempo récord de 39,9 segundos con el ID.R eléctrico de la alemana Volkswagen. Al igual que el Ford Supervan, el coche de carreras de Volkswagen que condujo también era una pieza única. Dumas ya había ganado con él la así llamada "carrera hacia las nubes" o Pikes Peak, en el estado de Colorado, y había marcado el mejor tiempo en el trazado largo del autódromo alemán de Nürburgring, el temido "Infierno verde". La estrategia de desarrolladores y diseñadores es clara, señala Arthur Kipferler, experto de la consultora alemana Berylls, con sede en Múnich: "En última instancia, con estos eléctricos extremos los fabricantes no hacen más que continuar algo que han estado haciendo durante décadas". Es decir: construir coches potentes destinados a exhibiciones y esperar que tengan un buen efecto publicitario en la serie. Ford es el mejor ejemplo, también en términos históricos. El primer Supervan, todavía con motor de combustión, llegó ya en 1971 con la tecnología del Ford GT40. Le siguieron otros dos Supervans basados en el Transit que montaban motores de Fórmula 1. Vehículos como el coche de un litro de Volkswagen o el Mercedes A 38 AMG, en el que AMG instaló dos motores en la primera generación de la Clase A, figuran también entre los conceptos presentados recientemente por los ingenieros de las marcas. El fabricante de coches deportivos Porsche también se unió a esta tendencia y en 1971 presentó el 914/6 GT, un coche de bomberos muy especial diseñado para prestar asistencia rápida en las carreras. La diferencia fundamental con los coches de exhibición de aquella época es que hoy los vehículos extremos son de propulsión eléctrica, destaca Kipferler. Para anticipar el utilitario eléctrico Urban Rebel, que se lanzará en 2025, la filial de Seat, Cupra, presentó un concepto del mismo nombre en el último Salón del Automóvil IAA. Aunque con él se pretendía anunciar un pequeño crossover urbano, el coche exhibido contaba con 320 kW/435 CV y estaba equipado más para el circuito que para la hora punta. Sin embargo, en la búsqueda del mejor camino hacia el futuro eléctrico, los fabricantes no solo experimentan con coches especialmente deportivos, sino también con un consumo austero. Con el EQXX, por ejemplo, Mercedes se propuso construir el coche eléctrico más eficiente del mundo, señala Markus Schäfer, director de la división de Desarrollo de la marca. Se trata de un aerodinámico coche de diseño plano que ya ha recorrido más de 15.000 kilómetros apenas seis meses después de su debut. En dos pruebas por carretera en Francia e Inglaterra, el fabricante demostró que 1.000 kilómetros sin carga intermedia son tan posibles como un consumo de menos de 10 kilovatios hora (kWh) por cada 100 kilómetros. "Eso convierte al EQXX en el equivalente eléctrico del coche de un litro", explica Schäfer. Para las horas de ocio entre los extremos deportivos y los coches austeros, los desarrolladores apuestan cada vez más por los descapotables. En 2018, por ejemplo, Volkswagen presentó el ID.Buggy, y el año pasado anunció bocetos de un ID.3 descapotable. En Asheville, en el estado norteamericano de Carolina del Norte, Mini exhibió recientemente un ejemplar único de un Mini Cooper SE descapotable. Kipferler, sin embargo, se muestra escéptico con respecto a este tipo de ejercicios: "Estos prácticamente no tienen efectos sobre las series posteriores". El asesor de estrategia ve como beneficiarios, entre otros, a los desarrolladores, que con este tipo de vehículos pueden salirse de vez en cuando de sus caminos habituales. El experto opina que una de las metas serias de los estudios podría ser crear predisposición hacia la electromovilidad y demostrar el cambio que las empresas están experimentando actualmente. Pero a veces las ambiciones son más concretas. Así lo demuestra no solo el ejemplo del Cupra Urban Rebel, sino también Mercedes con el EQXX. Con este coche eléctrico de gran autonomía, Mercedes tiene en mente algo más que pasar de un récord de consumo de combustible a otro: desde el motor hasta la batería y el sistema electrónico, el coche ya equipa la tecnología que impulsará el próximo EQC dentro de unos años. Y Mini también enlaza un mensaje serio con la ya mencionada pieza única. En una de las primeras pruebas de conducción, el fabricante enfatizó: "El próximo Mini eléctrico, que llegará en menos de dos años, se suministrará por primera vez también en versión descapotable". dpa