El capital saudí impulsa el golf femenino

Madrid, 2 sep. La española Alexandra de Armas es la consejera delegada del Ladies European Tour desde 2020. Graduada en Administración de Empresas por la universidad estadounidense de Wake Forest. Vive en Londres y viaja por todo el mundo con el circuito profesional de golf femenino. Ella lo gestiona y fue la propulsora de LET Aramco Team Series que cuenta con cinco millones de euros en premios.

De los 33 torneos que forman el circuito femenino, cinco se llevan a cabo gracias al capital saudí de la petrolera Aramco. “La calidad de esos eventos ha ayudado a que nuestras jugadoras ganen más dinero. Tenemos trayecto por delante, pero el nivel de los torneos, tener televisión en directo, los premios… ayuda a generar más interés”, asegura Alexandra en una entrevista para EFE Sport Business.

Pregunta: ¿Cómo llega a Consejera Delegada de un circuito tan importante como el Ladies European Tour?

Respuesta: Empecé jugando a golf en Canarias, Jugué con el equipo nacional y fue a Estados Unidos con una beca de golf, y estudié económicas allí. Cuando terminé la carrera no estaba preparada para hacerme ‘pro’ y fui a Londres a hacerme un máster. Después de esto, en 2002 o 2003 decidí darle una oportunidad a ser profesional. Competí durante unos años y me pidieron mientras si me apuntaba a la junta directiva como una jugadora representante. Ya en 2005 me dijeron si tomaría las riendas del Tour y me pareció una idea muy interesante. Así empezó la trayectoria.

Lo hice durante casi ocho años, lo dejé, monté una consultaría y hace dos años me pidieron si podía volver; primero a corto plazo ayudando en la negociación con el LPGA, y luego me pidieron si me quedaba. La oportunidad de unificar el golf femenino me pareció muy interesante y así volví.

P: Todavía hay pocas mujeres directivas en el deporte, ¿se considera un ejemplo?

R: No piensas en eso. Haces el trabajo porque te gusta y crees que eres la persona adecuada para hacerlo. La realidad es que en muchas reuniones a las que voy y los patrocinadores con los que trabajo, la mayoría de los altos ejecutivos son hombres. Yo espero que el que haya una mujer directiva como yo ayude a cambiar un poco la impresión de que es una industria de hombres y que otras mujeres piensen también que es una oportunidad que pueden alcanzar. Con estos pequeños cambios habrá más mujeres que entren en el mundo del deporte. El problema es que el mundo del deporte se considera muy de hombres, pero está cambiando bastante; igual que el deporte en si.

P: Su actual cargo se ratifica en enero de 2020, dos meses antes del parón del mundo por la pandemia del coronavirus. ¿Cómo fueron esos inicios?

R: Teníamos grandes planes, con un calendario muy bueno… y cambió todo. El trabajo fue bastante estresante porque nuestro objetivo es darle oportunidades a las jugadoras para que pudieran competir y ganar más dinero; y nos encontramos con que las jugadoras estaban en casa sin un salario, buscando otro trabajo y que las ayudas del gobierno en otros países no se ofrecían a deportistas porque no podían justificar sus ganancias.

Pero tuvimos suerte porque nos dio la oportunidad de pensar qué queríamos hacer diferente cuando empezásemos a jugar para seguir creciendo. Por suerte, el golf fue uno de los primeros deportes que empezó a competir, pero fueron cuatro meses muy largos.

P: Imagino que ya este 2022 refleja plenamente su idea al frente del circuito…

R: Este año, este calendario, es el primero que realmente cumple el objetivo que queríamos. Todavía existe la pandemia, los viajes van programados un poco por ello y todo se ha vuelto carísimo, ahí si afecta muchísimo, pero en cuanto a cantidad de eventos y el número de jugadoras que viajan es el primer año en el que realmente se puede ver nuestro objetivo tras la colaboración con el LPGA.

P: ¿Cómo surge la idea del Aramco Team Series?

R: Fue un bebé de la pandemia. En el 2020, cuando empezamos a jugar, teníamos el Aramco Ladies International, que era un torneo aparte. Y en ese momento, como era tan difícil entrar y salir de un país, hablamos con Golf Saudí a ver si podíamos hacer otro torneo. Por ello pensamos un formato diferente y de ahí surgió la idea de hacer un individual por equipos que luego fue el Aramco Team Series, que se formalizó en 2021.

P: ¿En qué consiste su relación con Aramco?

R: Tenemos muy buena relación con Aramco. Los torneos que organiza siempre son del más alto nivel, con buenos campos, servicios impecables para las jugadoras… la verdad que los torneos son muy buenos. Para ellos es importante la relación que tienen con nosotros para formalizar su objetivo de empoderar a las mujeres en el trabajo, que eso lo tienen muy presente. Hacemos muchas actividades para hacer crecer el golf en las que las jugadoras le dan clinic a jugadoras y niños. Para ellos es muy importante que la sociedad de Arabia Saudí empiece a jugar al golf.

P: ¿Le sorprendió que una empresa saudí quisiera patrocinar un torneo femenino?

R: Cuando empezamos con esta relación tuvimos muchas conversaciones sobre cuáles eran los planes para el golf en Arabia Saudí, como diversificar la economía, que crezca el turismo, el deporte… tenían unos pilares que se alinean muy bien con nuestros torneos. La oportunidad de ir a jugar allí y tener la oportunidad de ser una parte activa en el desarrollo del deporte fue algo que nos parecía interesante y nuestras jugadoras se comprometieron a formar parte de esto.

P: Esta es la segunda edición del torneo. ¿Cómo ha influido en el golf femenino español?

R: Para nosotros lo más importante es el montante en premios para las jugadoras, que es bastante importante. Cada evento tiene un bote de un millón de euros, 500.000 para la parte individual y 500.000 para la competición por equipos. Dentro del circuito, que son 33, tenemos cinco torneos con ellos. La calidad de esos eventos ha ayudado a que nuestras jugadoras ganen más dinero. Tenemos trayecto por delante, pero el nivel de los torneos, tener televisión en directo, los premios… ayuda a generar más interés.

P: ¿Cuán importante es para España que haya una cita del Aramco Team Series en España?

R: Es superimportante. El golf está creciendo en España y tener un torneo de este nivel es muy importante. Ahora queremos que cualquier aficionado al deporte empiece a aprender del golf y el golf femenino.

P: ¿Cuál es el estado del golf femenino en cuanto a inversión en España?

R: España siempre ha sido uno de los países que más ha apoyado al golf femenino. Este año tenemos cuatro torneos en España, que es más que cualquier otro país. Jugamos en Madrid, Barcelona, Sotogrande y Marbella. Todos tienen apoyo de la Comunidad y el Gobierno. Existe un gran apoyo y ha existido durante muchos años. Obviamente, si pudiéramos conseguir más, mejor (ríe), pero está muy estable el interés en el golf femenino en España.