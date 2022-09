El argentino Cachín cierra un brillante US Open cayendo en tercera ronda

En una pugna de más de tres horas, el tenista argentino Pedro Cachín fue eliminado este viernes por el francés Corentin Moutet en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, su mejor actuación en un Grand Slam.

Moutet, número 112 de la ATP, superó a Cachín (66º) por 6-3, 4-6, 6-2 y 7-5 en la pista 17 de Flushing Meadows.

El zurdo francés se convirtió en el primer 'lucky loser' (eliminado en la qualy pero sustituto luego de un jugador ausente) que llega a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos.

Apoyado por aficionados argentinos, Cachín igualó el set inicial del Moutet y luego llegó a tener una ventaja de 0-4 en el cuarto set.

Pero, a las puertas de forzar la quinta y definitiva manga, el argentino pagó el peaje físico de los dos partidos maratónicos anteriores, que se resolvieron en el 'tiebreak' del quinto set.

El zurdo francés aprovechó el bajón para zanjar el choque después de tres horas y 17 minutos.

Apenas dos días atrás, el argentino vivió el mejor momento de su carrera con su espectacular remontada de dos sets ante el estadounidense Brandon Holt, hijo de la doble campeona del US Open Tracy Austin.

Ese día encontró la forma de salir airoso de una batalla de casi cuatro horas, tras la que se desplomó en el suelo sin poder reprimir el llanto.

"Fue como antier, me fui encontrando poco a poco", dijo Cachín sobre el partido del viernes. "No empecé bien porque su juego me tenía medio enredado. Pero estuve ahi, confié en mi saque, en mi juego y fui para adelante".

"Sobre todo me llevo eso, mucha confianza en mi juego", recalcó. "No se si a la gente le gustaría enfrentar hoy a un Cachín, aunque por supuesto tengo que mejorar mil cosas como el físico, la movilidad y los golpes".

El argentino espera que sus resultados de esta temporada, en la que también llegó a la segunda ronda en Roland Garros, le granjeen más apoyos para su carrera.

"Llevo casi dos años sin ninguna marca y pasé momentos malos. Hoy la vida me dio una oportunidad y voy a ser inteligente con eso", afirmó.

Al tenis argentino le queda todavía una baza en Nueva York, Diego Schwartzman, que el sábado buscará el pase a octavos ante el estadounidense Francis Tiafoe.

Por su parte Moutet, de 23 años, enfrentará el domingo en octavos al noruego Casper Ruud, que necesitó de más de cuatro horas para vencer al estadounidense Tommy Paul en cinco sets.

