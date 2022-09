Catoira: "No ha habido ninguna oferta por RDT en todo el verano"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 2 sep. El director deportivo del Espanyol, Domingo Catoira, explicó este viernes que "no ha habido ninguna oferta por Raúl de Tomás en todo el verano" y reconoció que el futbolista sí tuvo "una predisposición para abandonar el club desde el minuto uno".

Catoira, en rueda de prensa en el RCDE Stadium, apuntó que la única oferta fue la recibida el jueves por el Rayo Vallecano. El jugador no pudo salir, finalmente, ya que ambas partes no alcanzaron un acuerdo. "El jugador nos pide explícitamente que escuchemos esa oferta y la trabajemos", apostilló.

La propuesta no cumplía las expectativas de la entidad, según Catoira: "Tenemos unos mínimos. No podemos aceptar todo, ni por las prisas ni por las necesidades de cada uno. El final de la operación no se lleva a cabo porque nunca hubo acuerdo real, no porque la documentación no llegara a LaLiga".

Respecto al margen de maniobra del Espanyol en función de la salida o no del delantero Raúl de Tomás, Catoira matizó que "no es cierto" que existieran fichajes pendientes de la venta del atacante. "Otra cosa es que si se produce una venta u otra puedas completar más número de incorporaciones", apostilló.

El director deportivo defendió que la planificación de la plantilla fue "consensuada" con el entrenador, Diego Martínez. En este sentido, argumentó que la entidad priorizó "la calidad de los jugadores que puedan llegar a el número" y puso como ejemplo al último fichaje del verano, el atacante Martin Braithwaite.

Catoira también se refirió al "remanente económico" en las arcas del Espanyol para atacar el mercado, motivo claro para esa priorización en el planteamiento del mercado. "Hay dos opciones que se caen independientemente de Raúl de Tomás porque nunca se puede tener todo controlado", relató.

En este sentido, el responsable de la parcela deportiva se refirió a la posible llegada de un central, que finalmente se truncó en el tramo decisivo del mercado: "Su club cambió hasta en dos ocasiones las condiciones cuando estaba todo pactado". El canterano Simo tendrá ahora, en principio, más peso en el bloque.

Preguntado por cómo el técnico, Diego Martínez, ha recibido la situación, Catoira aseveró que la "insatisfacción o enfado" del técnico es "bienvenida" debido al "nivel de exigencia" del club. De todos modos, el director deportivo pronosticó que el entrenador es "un animal competitivo" y auguró que pronto "se le pasará".