Bruselas acusa a Moscú de "pretextos falaces" para cortar gas en Nord Stream

Bruselas, 2 sep (EFECOM).- La Comisión Europea (CE) acusó este viernes a Rusia de "cinismo" y de usar "pretextos falaces" para justificar la suspensión completa del flujo de gas a través del gasoducto Nord Stream por una supuesta fuga de aceite detectada durante el mantenimiento de la única estación compresora aún en funcionamiento.

"El anuncio de Gazprom esta tarde de que una vez más cerrará Nord Stream 1 bajo pretextos falaces es otra confirmación de su falta de fiabilidad como proveedor. También es una prueba del cinismo de Rusia, ya que prefiere quemar gas en lugar de cumplir los contratos", afirmó el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, en su cuenta oficial en Twitter.

El anuncio de Gazprom se produce un día antes de que la gasística rusa tuviera que reanudar el suministro de gas a Europa a través del gasoducto -que operaba ya solo al 20 % de su capacidad- tras concluir tres días de mantenimiento de una turbina de la estación compresora.

El Servicio Federal de Supervisión Técnica de Rusia (Rostejnadzor) advirtió de que el problema detectado no permitía garantizar la explotación segura de la turbina.

Según Gazprom, en el pasado semejantes fugas de aceite habían sido detectadas en otras tres turbinas y aseguró que la eliminación completa de las fugas de aceite en estos aparatos "solo es posible" en un taller especializado.

Esta semana, el presidente de Gazprom, Alexéi Miller, dijo que la reparación de las turbinas de Nord Stream en una fábrica especializada es ahora imposible debido a las sanciones occidentales.

El Kremlin advirtió hoy de que la fiabilidad del gasoducto Nord Stream está en peligro, ya que no existen equipos de reserva que puedan reemplazar los que se van quedando fuera de servicio.

Con anterioridad Moscú sostuvo que debido a las sanciones occidentales no se puede renovar el equipo técnico del gasoducto y las turbinas que han sido reparadas no pueden ser devueltas a Rusia sin garantías de que no están bajo el régimen sancionador.