Agenda informativa América Audiovisual para el 2 de septiembre de 2022

- Washington (EE.UU.).- Estados Unidos publica este viernes los datos de empleo del mes de agosto tras un julio en el que se crearon más de medio millón de puestos de trabajo y la tasa se colocó en el 3,5%, por debajo incluso de los niveles previos a la pandemia.

- Los Ángeles (EE.UU.).- Semanas de 'casting' sin saber el proyecto, viajes a Nueva Zelanda sin conocer los personajes y meses de rodaje en absoluto secretismo. El reparto de "The Lord of the Rings: The Rings of Power" cuenta a Efe cómo fue la grabación de la serie más cara de la historia, con más de 450 millones de dólares de presupuesto.

- Miami (EE.UU.).- El artista estadounidense Romeo Santos estrena en Miami su disco Fórmula V3, que cuenta con colaboraciones de Rosalía, Justin Timberlake, Nicki Minaj y Usher, en una fiesta en la antigua mansión de Gianni Versace en Miami Beach.

- Puerto Príncipe (Haití).- La carestía de la vida en Haití no deja respirar a una población ya asfixiada por la escasez de combustible, hastiada de una crisis sociopolítica sin precedentes y vapuleada por la violencia de bandas armadas que luchan por el control del territorio.

- Ciudad de México (México).- López Obrador expresa "condena enérgica" por ataque a Cristina Fernández.

- Ciudad de México (México).- Foro anual de Telmex en el Auditorio Nacional con la participación de Carlos Slim, Nicole Kidman y Simone Bites.

- Ciudad Juárez (México).- A casi un mes del anuncio del fin de "Quédate en México", activistas denuncian una crisis binacional en la frontera de Ciudad Juárez y El Paso, donde los albergues están saturados y persiste la incertidumbre sobre el futuro de los migrantes.

- Ciudad de México (México).- Después de mucho trabajo, la cantante argentina Nicki Nicole ha decidido afrontar a su “otro yo” que aparece en sus momentos de soledad, que “la tira para abajo” y a quien hoy le dedica “Nobody like yo”, una canción en la que metafóricamente lucha con ella misma.

- Managua (Nicaragua).- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, encabeza un acto en conmemoración del 43 aniversario de fundación del Ejército.

- San José del Guaviare (Colombia).- Campesinos o deforestadores es la dicotomía creada por la Operación Artemisa, una militarización de los bosques colombianos que ha llevado a una aguda división en el departamento del Guaviare entre defensores de derechos humanos y la fuerza pública.

- Caracas (Venezuela).- En una pequeña cabaña acondicionada para el refugio y cuidado de la fauna silvestre, ubicada al pie de una montaña en el este de Caracas, se atienden animales heridos o enfermos que reciben cuidados hasta que están listos para volver a su hábitat. Es la Fundación Plumas y Colas en Libertad, donde la veterinaria Grecia Marquís da la bienvenida a los pacientes.

- Lima (Perú).- Más de 500 pueblos indígenas de la cuenca amazónica claman desde Lima en un llamado de emergencia para que la humanidad sea consciente de la urgencia de actuar frente a las amenazas que están destruyendo de forma implacable el bosque más grande del planeta, y se reunirán en Perú, en un congreso en el que esperan amplificar sus voces.

- Brasilia (Brasil).- Brasil, en medio de una polarizada campaña electoral, tiene una cita con las urnas en un mes y el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva sigue sólido en las encuestas, pero el actual presidente, Jair Bolsonaro, recupera terreno y aspira a forzar una segunda vuelta.

- Río de Janeiro (Brasil).- Rock in Río, el mayor festival de música del mundo, abre este viernes en Río de Janeiro la "mayor edición de todos sus tiempos", con 250 conciertos en 7 días, después de la pausa provocada por la pandemia de la covid.

- Santiago de Chile.- Más allá del resultado que se produzca en el plebiscito constitucional obligatorio de este domingo, en Chile se ha instalado la idea de que el cambio de constitución es una necesidad ineludible y que el proceso que comenzó hace un año se prolongará después del 4 de septiembre.

- Montevideo (Uruguay).- Princesas de Disney desnudas, flores de contorno sugerente y hasta una serie de pantis (bragas) que conservan el aroma de su uso puestas a remate: así son algunas de las picantes propuestas con las que una inédita galería de arte erótico rompe tabúes y atrae curiosos en Uruguay.

- Buenos Aires (Argentina).- Argentina vive este viernes una jornada de repudio a la violencia después de que la vicepresidenta, Cristina Fernández, sufriera un ataque que el mandatario del país, Alberto Fernández, no dudó en calificar como el "hecho más grave" desde que el país retornó a la democracia en 1983.

- Buenos Aires (Argentina).- Los argentinos responden con reacciones encontradas a la conmoción desatada por el ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández.

