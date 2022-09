Acciones caen por tercera semana ante temores por alza de tasas

(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses sufrieron su tercera caída semanal luego de que los datos de empleo cambiaran poco las previsiones sobre el próximo movimiento de política de la Reserva Federal.

El S&P 500 luchó con su racha de pérdidas semanales más larga desde mediados de junio, a medida que el eco hawkish del banco central se fortaleció en los últimos días. El índice también terminó el viernes a la baja, borrando las ganancias que había registrado anteriormente en la sesión después de que el informe laboral mostrara algunas señales de relajación en un mercado laboral estadounidense aún ajustado. El retraso en la apertura de un gasoducto clave hacia Europa afectó la confianza por la tarde, antes de un fin de semana de tres días para los mercados estadounidenses.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó 1,1% a las 16:00 hora de Nueva York

El Nasdaq 100 retrocedió 1,4%

El Dow Jones Industrial Average bajó 1,1%

El índice MSCI World cayó 0,8%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot tuvo pocos cambios

El euro cambió poco a US$0,9952

La libra esterlina se debilitó 0,3% a US$1,1508

El yen japonés cambió poco a 140,25 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años retrocedió cinco puntos básicos al 3,20%

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años cayó cuatro puntos básicos al 1,53%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años subió cuatro puntos básicos al 2,92%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 0,5% a US$87 el barril

Los futuros del oro subieron 0,6% a US$1.720,30 la onza

