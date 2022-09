Twitter permite eliminar las menciones no deseadas

ILUSTRACIÓN - Algunos prefieren no aparecer en mensajes de otros por Twitter. Ahora es posible eliminar las menciones. Foto: Franziska Gabbert/dpa

Twitter ha iniciado el despliegue de una nueva función que permite a todos los usuarios eliminar posteriormente las menciones en las conversaciones. Durante una fase de prueba, la nueva función ya estaba disponible para algunos, pero ahora se está extendiendo a todos los usuarios y en todas las plataformas, según anunció el servicio de mensajería. El objetivo de "Desmencionar" es permitir al usuario salir de las conversaciones en las que otros pueden haberlo mencionado en algún momento, pero en las que ha perdido el interés o con las cuales no se quiere ser relacionado. Para borrar una mención solo basta con tocar el menú de tres puntos en la conversación correspondiente y seleccionar el nuevo elemento "Abandonar esta conversación". A partir de ese momento ya no se recibirán notificaciones sobre nuevos tweets en el hilo y, lo más importante, ya no se podrá ser mencionado mediante arroba en la conversación. dpa