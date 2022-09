Sondeo: 2 de 10 en EEUU experimentan violencia de armas

DETROIT (AP) — Dos de cada 10 adultos en Estados Unidos dicen que ellos o alguien a quien conocen ha tenido una experiencia personal con violencia con armas de fuego, dice un sondeo reciente que muestra que los adultos negros e hispanos han sufrido más esa experiencia.

El sondeo de la Escuela Harris de Políticas Publicas de la Universidad de Chicago y The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que 54% de los estadounidenses negros y 27% de los hispanos reportaron que ellos o un familiar o amigo cercano sufrió violencia con armas de fuego en los últimos cinco años, comparado con 13% de los estadounidenses blancos. En general, 21% de los adultos estadounidenses reportaron algún tipo de conexión con la violencia con armas de fuego, tales como ser amenazados con una pistola o ser víctimas de un tiroteo.

Ebony Brown, una contadora de 39 años residente en Atlanta, está entre quienes ha visto la violencia con armas de fuego afectar a alguien cercano. Su hermano fue muerto a tiros en el 2002 en Jacksonville, Florida, cuando visitaba de la universidad.

“Él realmente estaba en el sitio equivocado en el momento equivocado”, dijo Brown, que es negra.

Un conocido de un amigo sacó una pistola durante un intento de robo en una casa y baleó a varias personas, incluyendo al hermano de Brown, que murió instantáneamente. Otra persona también murió.

Brown dijo que no se considera aficionada a las armas, pero que le preocupa lo suficiente ser una víctima de la violencia que está ponderando comprar una pistola.

“Realmente me estoy preparando para adquirir una. He ido al campo de tiros”, dijo. “Mi papá es policía y quiere que yo tenga una”.

El sondeo fue realizado tras una serie de tiroteos masivos en Estados Unidos, desde un mercado de abastecimientos en el estado de Nueva York y una escuela primaria en Texas hasta un desfile del Día de la Independencia en Illinois — junto con varios incidentes de violencia con armas de fuego en ciudades en Estados Unidos que no siempre ocupan titulares, pero que dejan en ascuas a las comunidades locales.

___

El sondeo de 1.373 adultos fue realizado del 28 de julio al 1 de agosto usando una muestra del panel AmeriSpeak de NORC, diseñado para reflejar la población estadounidense. El margen de error fue de más menos 3,8 puntos de porcentaje.