Cómo consumir contenidos de streaming de forma más eficiente

¿Quién no tiene al menos una suscripción a una de las numerosas plataformas que ofrecen servicios de streaming? Hoy en día, casi nadie quiere prescindir de ver películas desde el sofá cuando le apetece. Sin embargo, el streaming consume mucha energía, y no solo en casa. Para que las películas o las series funcionen, se necesitan centros de datos que almacenen y proporcionen los contenidos de audio y vídeo, y estos son verdaderos devoradores de energía. Según estimaciones del instituto alemán Borderstep, especializado en investigación de tendencias y sostenibilidad, una hora de transmisión de vídeo en resolución Full HD requiere un total de 220 a 370 vatios-hora de energía eléctrica dependiendo del dispositivo final utilizado. Como primer paso hacia el ahorro de energía, los centros de asesoramiento al consumidor recomiendan desactivar la función de reproducción automática en los servicios de streaming, plataformas de medios sociales y el navegador. Cuando la función está activada, el servicio en cuestión reproduce automáticamente un vídeo relacionado con el ya visto anteriormente. También se puede configurar la calidad de imagen, de manera que no siempre se ofrezcan todos los contenidos en la máxima resolución. Si se reduce esta un poco, por ejemplo, a 720p o 480p en lugar de la resolución HD, se pueden consumir contenidos de manera más eficiente. A la hora de escuchar música, también se podría prescindir por completo del vídeo, ya que la transmisión de este consume más energía que un simple archivo de audio. Los centros del consumidor aconsejan utilizar en este caso servicios de streaming de música en lugar de streaming de vídeo. La Unión Alemana para la Conservación de la Naturaleza y la Biodiversidad (Nabu) también aconseja descargar la música y guardarla localmente en el ordenador o el móvil, ya que esto consume menos energía que transmitir una y otra vez un archivo de audio. Además, el uso del móvil es más económico que el ordenador portátil. Por regla general, los dispositivos con pantallas grandes necesitan más potencia que los más pequeños. Por lo tanto, la transmisión de clips en el televisor no es la mejor idea. También se recomienda utilizar para la transmisión un cable WLAN o LAN, ya que de esta manera se consume menos energía que con una conexión móvil a Internet. dpa