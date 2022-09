ACTUALIZA 1-Grossi, del OIEA, dice que expertos permanecerán en central nuclear ucraniana

(Amplía información)

ÓBLAST DE ZAPORIYIA, Ucrania, 1 sep (Reuters) - El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, visitó el jueves la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, ocupada por Rusia, y afirmó que expertos mantendrán su presencia en la instalación.

Grossi, quien visitó la planta durante varias horas, también dijo que permanecería preocupado hasta que la situación en Zaporiyia se estabilice. Tanto Rusia como Ucrania dicen temer una posible catástrofe radiológica como consecuencia de los bombardeos que ambas partes se acusan mutuamente.

"No vamos a ir a ninguna parte. El OIEA está ahora allí, está en la planta y no se va a mover, se va a quedar allí", dijo Grossi a periodistas. "Vamos a tener una presencia continua allí en la planta con algunos de mis expertos".

Esos expertos, dijo, proporcionarán lo que denominó una evaluación imparcial neutral y técnicamente sólida de lo que está ocurriendo sobre el terreno.

"Me preocupa, me inquieta y me seguirá preocupando la planta hasta que tengamos una situación más estable, más predecible", dijo.