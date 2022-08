LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 4PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Miércoles 31 de agosto de 2022

LO ÚLTIMO

Funeral de Gorbachov reflejará contradicciones de su legado

EEUU entrega al Perú ganancias de expresidente Toledo

ONG reportan más de 3.100 violaciones a DDHH en El Salvador

Colombia recibe credenciales de embajador de Venezuela

Expertos denuncian que España violó DDHH en Cataluña

Japón busca aumentar presupuesto de defensa

OMS: Disminuyen casos y muertes mundiales por COVID-19

Palestino pondrá fin a huelga de hambre después de 6 meses

PRIMERA PLANA

AMN-GEN TRUMP-FBI

WASHINGTON - El Departamento de Justicia dice haber descubierto esfuerzos por obstruir su investigación sobre el hallazgo de documentos clasificados en la propiedad en Florida del expresidente Donald Trump y que “probablemente se ocultaron y retiraron registros del gobierno” de un almacén en la propiedad. Por Eric Tucker, Jill Colvin y Michael Balsamo. 690 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-MED CORONAVIRUS-EEUU-REFUERZO

WASHINGTON - Estados Unidos autoriza refuerzos para el COVID-19 enfocados en variantes más recientes y las inyecciones podrían comenzar en unos días. Por Lauran Neergaard. 500 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN UCRANIA-GUERRA

KIEV, Ucrania - Inspectores nucleares de Naciones Unidas viajan hacia la central nuclear de Zaporiyia, en Ucrania, una esperada misión en plena zona de guerra. Hay esperanzas de que la operación pueda ayudar a reforzar la seguridad de la central, controlada por Rusia, y evitar cualquier catástrofe nuclear. Por Derek Gatopoulos. 790 palabras. AP Foto. ENVIADO.

SOLAMENTE EN AP

REP-INM VENEZUELA-EMIGRACIÓN

LOS PATIOS, Colombia - Se renueva la ola emigratoria en Venezuela tras un receso durante la pandemia del coronavirus. Informes de países vecinos indican que 93.000 personas emigraron en lo que va del año, sumándose a un impresionante éxodo de 6,8 millones de venezolanos que le escaparon a la crisis económica. Por Regina García Cano. 1.162 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMN-GEN MÉXICO-ENERGÍA

CIUDAD DE MÉXICO - México aspira a reconvertir Sonora, un estado minero en la frontera con Estados Unidos, para que se vuelva un foco de desarrollo económico basado en la generación de energía solar, la explotación de litio y la promoción de la industria automotriz. Ese es al menos el plan que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha discutido con su homólogo estadunidense Joe Biden, cuya administración ha hecho una decidida apuesta por las energías renovables. 541 palabras. ENVIADO.

AMS-GEN COLOMBIA-VENEZUELA

BOGOTÁ - El embajador de Venezuela, Felix Plasencia, presenta copia de las cartas credenciales que lo acreditan como representante diplomático en Colombia, país con el que se están restableciendo relaciones diplomáticas luego de un quiebre de más de tres años. 599 palabras. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-TOLEDO

NUEVA YORK - Estados Unidos anuncia que entregará al gobierno del Perú 686.000 dólares que supuestamente el expresidente peruano Alejandro Toledo obtuvo en ganancias tras haber recibido sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht. 388 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMC-GEN EL SALVADOR-DDHH

SAN SALVADOR - Seis organizaciones sociales documentan más de 3.100 denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la vigencia del régimen de excepción decretado en El Salvador para combatir a las pandillas, a las que el gobierno responsabiliza de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país. 620 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN EEUU-CONSUMO DE NOTICIAS-ENCUESTA

NUEVA YORK - Los jóvenes en Estados Unidos sí consumen noticias, pero no les gusta lo que ven. Eso es, a grandes rasgos, lo que se desprende de una encuesta según la cual el 79% de los jóvenes consumen noticias a diario. Por David Bauder. 600 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

EUR-GEN GORBACHOV-FUNERAL

MOSCÚ - El funeral y entierro de Mijaíl Gorbachov reflejarán las contradicciones de su legado: el funeral tendrá lugar en el mismo sitio donde se realizaron los de sus rígidos predecesores soviéticos, pero será enterrado cerca de hombres que también rompieron el molde soviético. 240 palabras. AP foto. ENVIADO.

MOR-GEN ISRAEL-PALESTINOS-HUELGA DE HAMBRE

JERUSALÉN - Un palestino detenido por Israel sin cargos ni juicio pondrá fin a su huelga de hambre de casi seis meses después de recibir un “acuerdo por escrito” de que será liberado en octubre. 210 palabras. AP foto. ENVIADO.

MUN-MED CORONAVIRUS-OMS

GINEBRA - Los casos y las muertes por coronavirus en todo el mundo siguen disminuyendo en casi todas las regiones del mundo, en lo que la Organización Mundial de la Salud calificó de “un bienvenido descenso”. 260 palabras. AP foto. ENVIADO.

EUR-GEN ONU-CATALUÑA-DDHH

GINEBRA - Expertos en derechos humanos afiliados a Naciones Unidas denuncian que España violó los derechos políticos de miembros del gobierno y el Parlamento catalanes al invalidar sus funciones tras el referéndum independentista de hace cinco años considerado ilegal por Madrid. 270 palabras. AP foto. ENVIADO.

ASI-GEN JAPÓN-DEFENSA

TOKIO - El Ministerio de Defensa de Japón entrega un proyecto de presupuesto para el año próximo sin revelar los costos de misiles para ataques preventivos ni de otros armamentos, en momentos en que el gobierno busca ampliar su capacidad militar. Por Mari Yamaguchi. 380 palabras. AP foto. ENVIADO.

EUR-GEN GRAN BRETAÑA-GOBIERNO

LONDRES - Los dos aspirantes para convertirse en el próximo primer ministro de Gran Bretaña hacen sus intentos finales para ganarse a los miembros de su Partido Conservador, al cerrar un verano de campaña antes de que se sepa el lunes quién será su nuevo líder. Por Sylvia Hui. 370 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-FUT ITALIA-MILAN-YANQUIS

ROMA - El club italiano Milan anuncia la conclusión de su último cambio de dueños, que involucra una participación minoritaria para los Yanquis de Nueva York. RedBird Capital Partners completó el acuerdo ara adquirir un control accionario en el siete veces campeón europeo por 1.200 millones de euros. Por Andrew Dampf. 290 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT CHELSEA-FOFANA

LONDRES - El francés Wesley Fofana es ahora uno de los defensores más caros en la historia del fútbol tras pasar al Chelsea desde su rival Leicester por 75 millones de libras (87 millones de dólares). La adquisición del zaguero central de 21 años elevó los gastos de Chelsea en este período de traspasos a unos 270 millones de dólares, la vasta mayoría de ello en defensores. El lateral izquierdo español Marc Cucurella (65 millones) y el zaguero central Kalidou Koulibaly (38 millones) ya habían arribado a Stamford Bridge. 360 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-TEN US OPEN-SERENA

NUEVA YORK - Serena Williams regresa a la posta en el Abierto de Estados Unidos para enfrentar a Anett Kontaveit, la número 2 del ranking, en la segunda ronda. ¿Será el último partido de sencillos en la carrera de Williams? Por Howard Fendrich. 500 palabras. AP Foto. Editores: partido de Williams comienza a las 2300 GMT.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-TEL LORD OF THE RINGS-THE RINGS OF POWER

CIUDAD DE MÉXICO - De visita en la Ciudad de México, el elenco de “The Lord of the Rings: The Rings of Power” (El señor de los anillos: Los anillos de poder) charla sobre la primera serie televisiva basada en los libros de J. R. R. Tolkien en la que se abre un capítulo completamente nuevo de la saga, tanto por lo que se verá de la Tierra Media como por la diversidad de su elenco. Los actores Ismael Cruz Cordova, Morfydd Clark y Sophia Nomvete así como el director J.A. Bayona conversan sobre esta esperada producción. Por Berenice Bautista. 1.000 palabras. AP Foto.

ESP-CIN VENECIA

VENECIA - El Festival Internacional de Cine de Venecia comienza con el estreno de “White Noise” de Noah Baumbach. El festival, considerado una plataforma para las posibles contendientes para el Oscar, concluirá el 10 de septiembre. 800 palabras. AP Foto.

ESP-TEL EMMY-PREDICCIONES

SIN PROCEDENCIA - Los periodistas de The Associated Press Lynn Elber y Mark Kennedy predicen quién ganará en los Premios Emmy en las principales categorías y dicen quién debería ganar. 1.200 palabras. AP Foto.

