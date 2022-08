Kyrgios protesta por olor a "marihuana" en pleno partido del US Open

En pleno partido del Abierto de Estados Unidos, el tenista australiano Nick Kyrgios reclamó al juez de silla que aficionados en Flushing Meadows (Nueva York) estaban fumando marihuana cerca de la pista.

El controvertido Kyrgios, finalista del pasado Wimbledon, hizo la protesta a mitad del segundo set de su cruce de segunda ronda contra el francés Benjamin Bonzi en la pista Louis Armstrong, la segunda mayor del complejo tenístico.

"Si fueran olores de comida, no me quejaría", dijo Kyrgios al juez Jaume Campistol. "Es marihuana. Cuando un deportista tiene asma, obviamente no es lo ideal".

Campistol respondió al reclamo con un llamamiento a los espectadores: "Como cortesía a los jugadores, por favor absténganse de fumar alrededor de la cancha".

Durante su carrera, Kyrgios ha vivido numerosos episodios de discusiones o incidentes con el público.

En la final de Wimbledon en julio, el australiano se quejó de los gritos de una espectadora y demandó que fuera expulsada al acusarla de estar borracha.

La espectadora dijo que tenía la intención de demandar a Kyrgios por sus "acusaciones infundadas y temerarias".

