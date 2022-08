Familiares de desaparecidos en México marcharon el martes denunciando ineficacia de las autoridades para hallar a sus seres queridos, durante la conmemoración del día internacional de las víctimas de desaparición forzada, un crimen que impacta seriamente al país.

Familiares de desaparecidos en México protestan por ineficacia de autoridades =(Video+Fotos)= México, 30 Ago 2022 (AFP) - Familiares de desaparecidos en México marcharon este martes denunciando ineficacia de las autoridades para hallar a sus seres queridos, durante la conmemoración del día internacional de las víctimas de desaparición forzada, un crimen que impacta seriamente al país."No solamente nos estamos enfrentando a un crimen organizado, sino que nos estamos enfrentando al peor crimen que hay, el crimen de Estado", dijo a la AFP Yoltzin Martínez, quien denuncia la desaparición de su hermana.La mujer lamentó el papel de "estos funcionarios que se dicen ser representante y voz del pueblo, voz de las victimas y que nos ha dado la espalda día a día".Portando grandes pancartas y numerosas fotos de sus familiares desparecidos, los manifestantes marcharon por el céntrico Paseo de la Reforma exigiendo, con lemas y cánticos, acciones concretas de las autoridades.Desde 1964 a la fecha, México contabiliza más de 105.000 personas desaparecidas y no localizadas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.Pero colectivos de búsqueda y activistas creen que la cifra es mucho mayor, pues algunas familias no denuncian ante las fiscalías por miedo o desconfianza.Para Noemí Calles, miembro de una organización socialista, la marcha no es solo "para recordar" a las víctimas sino "para visibilizar" los casos que siguen ocurriendo en el gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador."Este flagelo (...) permanece en esta administración que se dijo ser de la transformación", afirmó Calles.Datos del Registro Nacional confirman que durante el gobierno de López Obrador, que empezó en diciembre de 2018, las cifras de personas desaparecidas por año -incluyendo no localizadas y localizadas- son las más altas desde 1964, primer año del que se tienen datos.Los esfuerzos del actual gobierno por enfrentar esta crisis, como la creación de una Ley General de Desapariciones y la conformación de comisiones nacionales de búsqueda, han sido reconocidos por organizaciones como la ONU que, sin embargo, insisten en que se deben redoblar esfuerzos."Aunque en el discurso haya cambios, aunque se hayan creado instituciones, leyes, los familiares siguen sin encontrar a su ser querido y eso es lo mas importante para ellos", dijo, por su parte, Héctor Cerezo, activista de derechos humanos que también participó en la marcha.jla/yow