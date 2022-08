Arrestan a manifestantes contra ente fiscal y compañía eléctrica Puerto Rico

(Actualiza con información sobre arrestos durante la protesta)

San Juan, 31 ago. Varias personas que protestaban este miércoles en San Juan en contra de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico y Luma Energy, encargada de la transmisión y distribución de la electricidad en la isla, fueron arrestados.

Las detenciones de estos manifestantes, miembros del colectivo "Jornada: Se Acabaron Las Promesas", se llevaron a cabo luego de que la Policía les advirtiera en varias ocasiones que despejaran la vía que cerraron y en la que protestaban con un gran cartel y neumáticos, pero hicieron caso omiso.

La protesta se llevó a cabo en la Avenida Luis Muñoz Rivera frente al edificio Seaborne en Hato Rey (San Juan), donde ubica la JSF, creada en virtud de la ley llamada "Promesa" para caminar hacia la reestructuración de la deuda fiscal de Puerto Rico y el Negociado de Energía local.

Una de las personas arrestadas fue la líder sindical de maestros Eva Ayala, quien tras su detención expresó: "Esto no nos intimida, vamos a seguir adelante, y exhortamos al pueblo de Puerto Rico a que se una, se tire a la calle a luchar".

"Puerto Rico nos pertenece. Esto no puede ser el paraíso de los ricos. Puerto Rico es nuestro y tenemos que defenderlo", continuó.

Lamentó además que los gobiernos "corruptos se hayan arrinconado y unido a la Junta Fiscal para imponer ideas neoliberales, cortado la luz a los hospitales y aumentado la factura de la luz".

"En fin, dañan todo", sostuvo.

"Basta ya de tanto atropello. Nosotros estamos educando a un país. Nos robaron el retiro, privatizaron las escuelas... pero no tienen la voluntad. Porque la intención es seguir privatizando y robando, y después dicen que los niños son primeros. Son unos canallas y bandidos", abundó.

"Esto nos dará más fuerzas y valor para seguir luchando", apuntó Ayala, al tiempo en que gritaba las consignas: "Del abuso me cansé y a la calle me tiré" y "Puerto Rico no se vende, Puerto Rico se defiende".

La protesta de hoy se suma varias que se han organizado en días recientes, específicamente en contra de Luma Energy frente a La Fortaleza, sede del Ejecutivo puertorriqueño, en el Viejo San Juan.

Los constantes apagones que ocurren a diario en Puerto Rico desde que en junio de 2021 Luma llegó a la isla y los aumentos en la factura de energía pese a las interrupciones eléctricas son las motivaciones de las manifestaciones, que arrancaron el pasado 25 de agosto.

Pancartas y consignas como "Pal carajo Luma", "Se busca gobernador que trabaje por Puerto Rico", "Luma es todo lo peor para el pueblo trabajador", "No al aumento de luz, no a Luma", "Arriba y abajo, Luma pal' carajo" y el retumbe de cacerolas se destacaron durante el primer día de protesta. EFE

jm/lll