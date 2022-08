UE alcanza su objetivo de 80% de reservas de gas antes de tiempo

(Bloomberg) -- La Unión Europea cumplió su objetivo de almacenamiento de gas dos meses antes de lo previsto, a medida que el bloque se prepara para un duro invierno ante el recorte de suministros por parte de Rusia y los contratos de energía negociándose a niveles récord en todo el continente.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el lunes el hito, diciendo ante una audiencia en una conferencia de energía en Dinamarca que las reservas habían alcanzado un promedio del 80%, un objetivo que la UE pretendía alcanzar para el 1 de noviembre.

A principios de este año, la UE reforzó sus reglas de almacenamiento después de que los niveles del invierno pasado fueran más bajos que en años anteriores, particularmente en sitios alemanes controlados por el exportador ruso Gazprom PJSC, un factor que condujo a un aumento en los precios.

Las reservas de gas ayudan a absorber los choques de suministro y proporcionan alrededor del 25% al 30% del combustible consumido en invierno. Con mayores inventarios, las naciones europeas están un poco mejor posicionadas para enfrentar un nuevo corte de suministro cuando Gazprom comience el mantenimiento inesperado en el oleoducto Nord Stream el miércoles.

“A pesar de la difícil situación del mercado energético, de los juegos sucios de Gazprom en torno a Nord Stream 1 y de que a varios Estados miembros ya les fue cortado por completo el suministro ruso, cumpliremos nuestro objetivo antes de la temporada de calefacción”, dijo Jerzy Buzek, miembro sénior del Parlamento Europeo. “Ciertamente, las reservas completas de gas no resolverán todos nuestros problemas actuales, pero permitirán que los ciudadanos europeos se sientan más seguros y confiados antes del próximo invierno”.

En Alemania, las reservas de gas se están llenando rápidamente y se espera que el próximo mes alcancen el objetivo nacional programado para octubre de un 85%, dijo el domingo el ministro de Economía, Robert Habeck, en un comunicado.

Los datos más recientes sobre los niveles de almacenamiento son un alivio bienvenido para el mercado, además de que ayudaron a bajar aún más los precios del gas y la energía el martes después de las caídas del 20% o más para los contratos de referencia el lunes.

Las temperaturas más bajas observadas en Europa del Este y partes de la Península Ibérica la próxima semana también ayudarán a las naciones a conservar más gas, ya que se espera que se necesite menos energía para la refrigeración.

En los últimos meses, la UE ha buscado reducir la dependencia de Rusia, el mayor proveedor de energía de la región en los últimos años. Los flujos serán reemplazados por energías renovables crecientes, mayor eficiencia e importaciones de gas natural licuado de otros proveedores en la región del Mediterráneo, África, Medio Oriente y EE.UU.

Nota Original:

EU Reaches Gas Storage Goal Early Despite Russian Supply Cut

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.