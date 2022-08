Tokischa dirige su música a la gente "libre" que quiere "disfrutarse la vida"

Jorge J. Muñiz Ortiz

San Juan, 30 ago. La cantante urbana dominicana Tokischa asegura a Efe que su música, criticada por algunos por su alto contenido sexual, va dirigida a la gente "libre" que quiere "disfrutarse la vida", tal y como le enseñó su madre desde pequeña.

"Yo llevo mi música a la gente que se siente libre, que se siente bien, que no le importa na', que tiene amor, que quiere disfrutarse la vida", dijo Tokischa Altagracia Peralta, nombre de pila de la artista.

La joven, de 26 años, indicó durante la entrevista en un hotel de San Juan que el vivir libremente es un sentimiento con el que "uno nace" y que, en su caso, fue desarrollado e impulsado por su madre.

"Mi mamá me puso este nombre, Tokischa, y siempre me decía que si quería ser diferente, expresara lo que quisiera y me desarrollara en lo que quisiera", comentó la artista, nacida y criada en República Dominicana.

UNA PERSONA "SIN FILTRO" DESDE PEQUEÑA

Igualmente, la intérprete de temas como "Linda" con la española Rosalía, "Perra" con el colombiano J Balvin y "Somos iguales" con Ozuna, admitió que desde pequeña "siempre" ha sido una persona "sin filtro" al momento de expresarse en plena libertad.

"Siempre he sido así desde niña. Cuando uno está chiquitito, no puede opinar ni hablándole para atrás a los más grandes, pero yo era respondona y me daban por eso. Pero eso no se me quitó y sigo así, digo lo que siento", recordó.

"Siempre ha estado la libertad y esas ganas. Sí, ahora quizás estoy expresándolo, al igual que lo han hecho otros hombres y otras mujeres, pues es algo cultural, algo de nosotros de todo el género", reflexionó.

Y esa liberad de manifestarse, Tokischa la plasma y expresa sexual y musicalmente en sus canciones, tal y como demostró recientemente en su nuevo tema "Delincuente" junto a los puertorriqueños Anuel AA y Ñengo Flow.

Tokischa explicó a Efe que su inspiración para componer "Delincuente" vino de un día que se acordó de una pareja del pasado a la que metía en su casa "a hacer de to".

INFLUENCIA MUSICAL DEL BARRIO

"Un delincuente no es un solo un ladrón, sino un chico de barrio", aclaró Tokischa, quien actuó en Puerto Rico este mes en uno de los tres conciertos del trapero boricua Eladio Carrión para cantar a dúo "Hola".

La cantante recordó asimismo que el contenido sexual en las canciones se ha dado desde el inicio del reguetón a principios de los 90 y que fue con esa música con la que ella se crió en su barrio.

"Vengo de esa influencia ¿Por qué no sacar eso que he absorbido culturalmente con la música que me representa?", se preguntó.

No tiene ninguna intención de desligarse de sus raíces musicales: "Es lo que más me nutre, mis raíces. Si me corto de mis raíces, ¿qué voy a hacer?", agregó.

TAMBIÉN CRITICADA POR SU SEXUALIDAD

Además de por sus letras explícitas, también es señalada por su comportamiento con otros artistas, como cuando recientemente en Puerto Rico se besó con la artista urbana trans Villano Antillano en una presentación en una discoteca en San Juan.

"Lo que se ha visto de parte de las demás personas es que se molestaron, pero fue un momento muy bonito, de amor, de conexión, que Villano y yo estábamos tan a gusto, que compartimos un beso. Fue un momento de buena vibra, me gustó mucho", rememoró Tokischa.

Ese momento fue la segunda vez que ambas artistas coincidían, aunque pronto se verán nuevamente, pues Tokischa adelantó a Efe que trabajan en una canción en la que combinarán sus estilos musicales.

Tokischa dijo que le es indiferente las críticas que recibe por su sexualidad, pues "la crítica siempre está para todo el mundo, no importa quién sea".

"A mí me da igual", admitió.

La artista caribeña dijo, además, que está en conversaciones para trabajar su primer disco, pero que el proceso de producción toma tiempo: "No tengo prisa para sacarlo", dijo. EFE

jm/mv/szg

(foto) (video)