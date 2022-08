Países Bajos apoya el restringir los visados a turistas rusos y pide unidad en la UE

La Haya, 30 ago. El Gobierno neerlandés mostró este martes su apoyo a una prohibición europea de los visados a los turistas rusos, pero sin vetar el resto de visados como los humanitarios o de residencia, e instó a la “unidad” entre los países de la Unión Europea (UE) para tomar una decisión conjunta sobre este asunto.

El ministro neerlandés de Exteriores, Wopke Hoekstra, subrayó en una entrevista con RTL Nieuws que se “abogará en Europa por no continuar con los visados de turista”, pero advirtió de que “se hace una distinción clara entre las visas de turistas y otras” categorías, como las visas otorgadas para educación, visitas familiares, humanitarias o para residencia a largo plazo.

Hoekstra espera que se alcance un acuerdo en el Consejo informal de ministros de Exteriores que se celebrará en Praga este martes y miércoles y subrayó que no cree que esta decisión sea un castigo a los ciudadanos rusos de a pié por la guerra en Ucrania.

“Por un lado, queremos contacto interpersonal y una clara diferencia entre el Estado de Rusia y los ciudadanos rusos, y, a la vez, vemos que la gran mayoría de las personas que vienen aquí a gastar dinero en PC Hooftstraat (calle comercial de Ámsterdam) son a menudo rusos adinerados que también están vinculados con regularidad al régimen”, señaló el ministro.

Un visado emitido por un país de la UE es válido para viajar a todos los Estados miembros europeos de la zona Schengen, por eso Hoekstra pide una prohibición completa y unánime, pero las voces contrarias a esta prohibición, como Alemania, temen alejar aún más a la población rusa del resto de Europa y cerrar con esta prohibición una ruta de huida para los disidentes rusos.

"Lo que espero, y también es el compromiso neerlandés, será: unidad. Asegurarnos de que podamos acordar una prohibición de visas de turista y dejar esas otras visas intactas. Hay países muy explícitos y otros países que tienen dudas. Nuestros esfuerzos diplomáticos se dirigen a acordar una prohibición de esas visas de turista", explicó Hoekstra.

Es la primera vez que Países Bajos muestra una posición clara sobre el debate acerca del veto de los visados para los turistas rusos.

Exteriores confirma que Países Bajos no ha emitido ningún visado de turista a ciudadanos rusos desde el pasado abril, pero porque no hay personal para procesar las solicitudes, después de que Moscú haya declarado persona non grata a los empleados en respuesta a la deportación por parte de La Haya de diplomáticos rusos acusados de espionaje.