Muguruza: "No doy por sentado ningún triunfo, en particular este año"

Nueva York (EE.UU.), 30 ago. La española Garbiñe Muguruza aseguró este martes que no da "por sentado ningún triunfo, en particular este año", después de estrenarse con una victoria ante la danesa Clara Tauson en el Abierto de Estados Unidos, al que llega tras una temporada marcada por las dificultades.

"Estoy satisfecha por mi partido. Obviamente no doy por sentado ningún triunfo, en particular este año. Ha sido un año en el que no he ganado mucho, así que estoy muy feliz por conseguir esta victoria en primera ronda", afirmó Muguruza en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"He sufrido eliminaciones tempraneras aquí, así que es muy importante para mí afrontar este desafío. Y me tocó una rival a la que nunca me había enfrenado, así que no sabía qué esperar", agregó.

Muguruza, número diez del mundo, ganó por 6-3 y 7-6(5) ante Tauson, tras un año en el que tiene un cuarto de final en Doha como mejor resultado.

"Estaba segura de que había entrenado muy duro. Al no jugar muchos partidos, estoy entrenando mucho y estaba preparada para competir y luchar con lo que tenía", afirmó.

La española no dudó en reconocer que este año no ha logrado expresar el nivel que deseaba.

"Fue complicado. Uno piensa que si terminas un año muy bien, el siguiente va a ser lo mismo. Sentí un poco de bajón este año, a veces a nivel tenístico, a veces a nivel mental y a veces era solo un problema de energías", dijo.

"Creo que vivir tantos años en el 'Tour' me está pasando la factura este año, pero no me rindo, trato de sonreír, sabiendo que he tenido grandes temporadas. Este no es el mejor año de mi carrera, pero sigo aquí y sigo compitiendo", concluyó. EFE

