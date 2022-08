Medios demandan a autoridades de Uvalde para obtener información del tiroteo

Los Ángeles, 30 ago. Más de una docena de medios de prensa presentaron una demanda para obtener acceso a los registros relacionados con el tiroteo del 24 de mayo en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, que se saldó con la muerte de 19 niños y dos maestras, informó hoy la televisora KSAT 12.

La televisora, que es una de las organizaciones demandantes, explicó que la querella legal, presentada el lunes, exige a la ciudad de Uvalde, el Departamento del Alguacil del Condado de Uvalde y el Distrito Escolar Independiente de Uvalde (CISD) revelar información sobre el tiroteo.

La demanda se da luego de que los demandantes presentaran docenas de solicitudes para que las autoridades hicieran públicos documentos y registros sobre el tiroteo, incluyendo imágenes de cámaras corporales, llamadas al servicio de emergencia 911, imágenes de vigilancia y comunicaciones entre los líderes locales sobre el hecho.

Las solicitudes están amparadas por la Ley de Información Pública de Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades y el distrito escolar se han negado a publicar ciertos registros relacionados con la matanza, citando una exención debido a una investigación pendiente.

La demanda argumenta que no hay una investigación penal en curso ya que el tirador, Salvador Ramos, de 18 años, actuó solo y fue abatido por agentes en el tiroteo.

“Durante más de tres meses, la ciudad de Uvalde, CISD y la oficina del alguacil de Uvalde se han resistido a los llamados de transparencia y responsabilidad de la comunidad”, dijo Laura Lee Prather, abogada que representa a los demandantes, citada por KSAT 12.

La jurista pidió al Tribunal de Uvalde que “preste atención al llamado de la comunidad y reconozca que el público tiene derecho a estos registros según la ley de Texas”.

Esta es la segunda demanda que medios de comunicación entablan para acceder a información sobre el tiroteo. A principios de agosto se presentó una querella para que el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) publicara los registros sobre la respuesta al ataque.

Un informe preparado por un comité especial de investigación de la Cámara de Representantes de Texas encontró “fallas sistémicas” entre las agencias de aplicación de la ley y los protocolos de seguridad escolar.

Al menos 376 agentes de diferentes agencias de ley respondieron a la escena, cerca de 100 del DPS. A los agentes les tomó más de 77 minutos irrumpir en el salón de clases donde se encontraba el tirador y matarlo.

Las organizaciones en la primera demanda incluyen a The Texas Tribune, ABC News, CBS News, CNN, Gannett, Graham Media Group, NBC News, The New York Times, ProPublica, Scripps Media, TEGNA y The Washington Post.

ProPublica, The New York Times, The Washington Post, Gannett, NBC News, ABC News y CBS News hacen parte de los medios que presentaron la demanda este lunes. EFE

amv/msc