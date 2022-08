¿Más vale no entrenar en días calurosos?

ILUSTRACIÓN - En los días calurosos, es mejor correr en las horas más frescas de la mañana o sobre el final de la tarde. Foto: Robert Günther/dpa

Hay días de verano en los que el sudor corre por la frente, incluso aunque uno no se mueva. Es cuando quienes suelen entrenar todos los días empiezan a sentirse nerviosos: ¿Qué hago? ¿Realmente tengo que cancelar el entrenamiento a raíz del calor? "Cuando una persona cancela con mucha frecuencia sus entrenamientos, puede que no cumpla con las metas que se fijó o que incluso sienta un retroceso", dice Andreas Barz, que trabaja en el áreas de salud y prevención. El especialista en deportes asegura que no es del todo necesario cancelar el entrenamiento en los días de altas temperaturas, si bien es fundamental no sobrecargar el cuerpo. Los siguientes consejos pueden resultar muy útiles para lograrlo: - Buscar sitios y horarios lo más frescos posibles En esos días de calor intenso, lo ideal es entrenar en las horas más tempranas de la mañana, recomienda Barz. Y si el entrenamiento suele ser fuera de casa, es primordial buscar un sitio en sombra para extender la esterilla. El 1,2,3 del calor: beber suficiente líquido, colocarse protector solar y cubrirse la cabeza. Al hacer deportes, estos tres puntos son más importantes que nunca. Otra alternativa es elegir un sitio de entrenamiento en el que se pueda olvidar lo fuerte que está el calor: el gimnasio, "que no sólo protege de la radiación solar, sino que suele ofrecer espacios climatizados", dice Barz. - Bajar la intensidad En los días de altas temperaturas, más vale evitar los entrenamientos muy exigentes, ya que los ejercicios de ese tipo llevan a un aumento de la temperatura corporal y de ese modo exigen aún más el cuerpo, que de por sí está haciendo un esfuerzo por no sobrecalentarse con la temperatura externa a la que se ve sometido. "Sería más adecuado realizar ejercicios de fortalecimiento muscular, que no generan tanto aumento de la temperatura corporal", indica Barz. Pueden ser ejercicios con el propio peso del cuerpo, como por ejemplo fuerza de brazos, sentadillas o zancadas. Quien quiera entrenar fuerza y resistencia en días calurosos puede optar por realizar 20 repeticiones o secuencias de 45 segundos. Lo importante es hacer una breve pausa después de cada módulo. - Trasladar el entrenamiento al agua A quienes quieran entrenar resistencia sin trotar a pleno sol, Barz les recomienda trasladar el entrenamiento directamente al natatorio. En la piscina no sólo se pueden nadar largos. También se pueden hacer clases de aquagym o aquarunning. dpa