LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 4PM

Martes 30 de agosto de 2022

LO ÚLTIMO

Biden viaja a Pensilvania para promover plan contra la delincuencia

Colombia: Petro propone al Congreso nueva política de paz

En nueva ley de armas, protección para víctimas de abusos

Inundaciones en Pakistán dejan medio millón en campamentos

Leales de clérigo iraquí acatan su pedido y dejan las calles

Ámsterdam alojará a migrantes en crucero anclado en puerto

Sequía de Danubio saca a la luz historia oculta de la guerra

El Papa concluye reuniones sobre el futuro de la Iglesia

Corte caribeña dice que ley de St. Kitts que penaliza gays es inconstitucional

PRIMERA PLANA

EUR-GEN UCRANIA-GUERRA

KIEV - Un aumento de los combates en el frente sur y los anuncios ucranianos de nuevos ataques sobre posiciones rusas avivan las especulaciones sobre que la esperada contraofensiva para tratar de cambiar el curso de la guerra haya comenzado. Por Paul Byrne. 950 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-UCRANIA-GUERRA UE: UE debate sobre armas, entrenamiento para ejército ucraniano.

MOR-GEN IRAK

BAGDAD - Un influyente clérigo iraquí pide a sus seguidores que se retiren de la Zona Verde de Bagdad, donde intercambian fuego pesado con las fuerzas de seguridad en una grave escalada de la crisis política que paraliza el país desde hace meses. Por Samya Kullab y Qassim Abdul-Zahra. 900 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ONU-GEN ONU-EEUU-ABORTO

GINEBRA - Expertos independientes de la ONU expresan temores de que la decisión de la Corte Suprema estadounidense de eliminar el derecho constitucional al aborto perjudicará a las minorías étnicas en ese país. Por Jamey Keaten. 320 palabras. AP Foto. ENVIADO.

SOLAMENTE EN AP

REP-INM ARIZONA-CONTENEDORES EN LA FRONTERA

YUMA, Arizona - Ya no se habla tanto del muro en la frontera con México, pero la situación en Arizona, donde se han colocado contenedores de mercancías a lo largo del límite para combatir el flujo de migrantes, es un recordatorio de los obstáculos que enfrenta el gobierno con las barreras fronterizas: en poco tiempo los migrantes encontraron la forma de cruzar por allí. Por Elliot Spagat. 915 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN MÉXICO-SARGAZO

TULUM, México - El sargazo que se acumula en las playas de la Riviera Maya no es sólo una pesadilla para el turismo, sino que pone en peligro a los trabajadores que lo retiran por los gases tóxicos que emite. Por Mark Stevenson. 1.139 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

REP-CLI RÍOS SAGRADOS-CHILE-CEREMONIAS

A LO LARGO DEL RÍO PILMAIQUÉN - Fotogalería de Rodrigo Abd sobre la veneración del río Pilmaiquén por parte de los mapuches durante el solsticio de invierno. Acompañada por un texto de Giovanna dell’Orto. 417 palabras. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMS-GEN COLOMBIA-PETRO PAZ

BOGOTÁ - El gobierno del presidente Gustavo Petro radica en el Congreso colombiano un proyecto de ley con el que define una nueva política de paz que busca cimentar el camino para posibles negociaciones y acuerdos con grupos armados ilegales. Por Astrid Suárez. 544 palabras. AP Foto. ENVIADO.

CAR-GEN CAMILO GUEVARA-DECESO

LA HABANA - Fallece Camilo Guevara March, uno de los hijos del líder revolucionario argentino-cubano Ernesto “Che” Guevara y directivo de un centro de estudios que lleva el nombre del famoso comandante. Tenía 60 años. 238 palabras. AP Foto. ENVIADO.

CAR-GEN CARIBE-DERECHOS GAY

SAN JUAN - La corte superior de nueve naciones y territorios del Caribe deroga una ley de la época colonial que penalizaba la conducta homosexual en St. Kitts y Nevis al fallar que la orientación sexual cae bajo el derecho a la privacidad. Por Danica Coto. 280 palabras. ENVIADO.

AMS-GEN COLOMBIA-TRIBUNAL DE PAZ

BOGOTÁ - El Tribunal de Paz de Colombia abre una nueva investigación sobre un presunto entramado criminal en el que militares, policías y agentes del Estado se asociaron con grupos paramilitares para cometer delitos de lesa humanidad durante el conflicto interno que se extendió por cinco décadas. 383 palabras. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

MN-GEN BIDEN-DELINCUENCIA

WASHINGTON - El presidente Joe Biden se dirige a Pensilvania para promover su plan de lucha contra la delincuencia, en un estado donde demócratas y republicanos impulsan sus puntos de vista sobre el tema antes de las elecciones legislativas de noviembre. Por Chris Megerian y Marc Levy. 370 palabras. AP foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-CONGRESO ARMAS

WASHINGTON - Las víctimas de abusos y sus familias lograron un triunfo discreto en junio con una nueva ley sobre armas respaldada por los dos partidos, bajo la cual resulta más difícil para las personas condenadas por abuso de pareja obtener armas. Por Farnoush Amiri. 400 palabras. AP foto. ENVIADO.

AMN-CLI EEUU-TORMENTAS

MONROE, Michigan - Severas tormentas causan fuertes vientos, torrenciales aguaceros e inundaciones en el centro-occidente y sur de Estados Unidos y provocan la muerte de tres personas. 320 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

MOR-GEN IRAK

BAGDAD - Los partidarios armados de un influyente clérigo iraquí que se enfrentaron a las fuerzas de seguridad en la capital comienzan a retirarse de las calles, restableciendo cierta calma tras una grave escalada de la crisis política que paraliza el país desde hace meses. Por Samya Kullab y Qassim Abdul-Zahra. 400 palabras. AP foto. ACTUALIZADA.

ASI-CLI PAKISTÁN-INUNDACIONES

ISLAMABAD - Casi medio millón de personas acabaron hacinadas en campamentos tras perder sus hogares por inundaciones generalizadas en Pakistán. Por Munir Ahmed. 360 palabras. AP foto. ENVIADO.

EUR-GEN SERBIA-HISTORIA OCULTA

PRAHOVO, Serbia - La peor sequía europea de las últimas décadas, además de asolar campos de cultivo y dificultar el tráfico fluvial, ha sacado a la luz una parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial que casi había caído en el olvido. Los cascos de decenas de buques de guerra alemanes han aparecido a medida que bajan los niveles del río Danubio. Por Dusan Stojanovic. 500 palabras. AP foto. ENVIADO.

EUR-INM HOLANDA-MIGRANTES

ÁMSTERDAM - Ámsterdam aprueba un plan para alojar por lo menos 1.000 migrantes en un barco crucero anclado en el puerto de la capital holandesa. 330 palabras. AP foto. ENVIADO.

EUR-GEN PAPA-CARDENALES

ROMA - El papa Francisco concluye dos días de reuniones a puerta cerrada con unos 180 cardenales, muchos de ellos suficientemente jóvenes como para elegir a un futuro pontífice, en las que se habló de cómo hacer más inclusivo el gobierno de la Iglesia católica. Por Frances D’Emilio. 330 palabras. AP foto. ENVIADO.

ONU-GEN OMS-DIRECTOR ACUSADO

LONDRES - El director para Asia de la Organización Mundial de la Salud ha sido separado de funciones indefinidamente en medio de denuncias de abusos, según correspondencia interna de la entidad obtenida por The Associated Press. Por Maria Cheng. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-TEN US OPEN

NUEVA YORK - Rafael Nadal disputa su primer partido en un Abierto de Estados Unidos desde que conquistó el título en 2019 al abrir la jornada nocturna contra el australiano Rinky Hijkata. Otra estrella española, Carlos Alcaraz, pone en marcha la sesión vespertina al enfrentar al argentino Sebastián Báez. Emma Raducanu, defensora del título femenino, debuta contra Alizé Cornet. Por Eric Núñez. 700 palabras. AP Foto. Editores: jornada empieza a las 1500 GMT.

DEP-FUT LIBERTADORES-RESUMEN

BOGOTÁ - El bicampeón defensor Palmeiras visita al Athletico Paranaense de Luiz Felipe Scolari en el inicio de las semifinales de la Copa Libertadores. Por José Manuel Valladares. 400 palabras. AP Foto. Editores: partido comienza a las 0030 GMT.

DEP-FUT POGBA-EXTORSIÓN

PARÍS - El astro de la selección francesa campeona de la Copa del Mundo le pagó 100.000 euros a un grupo organizado que incluye a su hermano que estaba tratando de extorsionarlo por millones, dicen las autoridades en Francia. Los fiscales franceses están investigando acusaciones de que Pogba fue blanco de extorsión por su hermano Mathias Pogba y amigos de la infancia. Demandaron 13 millones de euros al mediocampista de Francia y le intimidaron reiteradamente, afirmando que él no los ayudó tras volverse un astro del fútbol mundial. Por Angela Charlton. 350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-CIN PRÓXIMOS ESTRENOS

NUEVA YORK - ¿Por fin el cine regresa a la normalidad? Luego de tres años, los cines se preparan para una temporada de fin de año a toda potencia. Las alfombras rojas se han desenrollado, las campañas para los Oscar se preparan. Grandes estrenos largamente esperados como “Black Panther: Wakanda Forever” y “Avatar: The Way of Water” están por llegar a cartelera. Por Jake Coyle. 1.500 palabras. AP Foto.

ESP-GEN PRINCESA DIANA-LEGADO

LONDRES - La muerte de la princesa Diana sorprendió al mundo y cambió a la familia real. La mujer que pasó de ser una tímida adolescente y maestra de jardín de infantes a una glamorosa celebridad que reconfortaba a pacientes con sida y hacía campaña para remover minas terrestres había muerto a los 36 años. ¿Cómo era posible? El shock cimentó el legado de Diana como una mujer que trajo un cambio perdurable a la familia real británica, ayudando a cerrar la distancia entre siglos de tradición y una nueva era cultural. Por Danica Kirka. 1.500 palabras. AP Foto. ENVIADO.

