La moda del té helado: ¿se prepara con agua fría?

ILUSTRACIÓN - El té frío es especialmente refrescante en verano. Pero no todas las variedades deben prepararse en frío. A veces es mejor prepararlo con agua caliente, dejarlo enfriar y luego beberlo. Foto: Christin Klose/dpa

Puede servirse como una infusión aromática y humeante en los días de invierno y como una bebida helada y refrescante en el verano. El té no conoce estaciones, siempre puede ser bueno. Sólo hay algo que todos debieran saber: el té helado de hierbas o de frutas no debe prepararse directamente con agua fría. Si se trata de tomar té frío, se procede a poner el saquito en agua hirviendo o caliente, como siempre, y dejarlo enfriar. Sucede que las hierbas y frutas que se utilizan para el té solo se ponen a secar tras ser cosechadas, pero por lo general no son tratadas con calor, por lo cual pueden generarse gérmenes, bacterias u hongos que pueden representar un riesgo para la salud, en particular de lactantes, niños o personas con enfermedades prexistentes. Esos posibles gérmenes quedan descartados si se vierte agua hirviendo sobre la mezcla durante al menos cinco minutos. Si alguien no quiere esperar a que el té se enfríe, puede optar por las mezclas especiales prefabricadas que venden en los supermercados. Normalmente han sido elaboradas mediante un procedimiento con vapor que mata o reduce el contenido de gérmenes. Sólo es bueno saber que los aromas amargos y los taninos del té se desprenden cuando se les vierte agua hirviendo, con lo cual, al prepararse de otro modo, el sabor que despliegan es más suave. Las infusiones frías prefabricadas suelen ser más caras que el té en saquitos y no todas son aptas para niños. Los tés que se utilizan para beber en frío suelen estar hechos a base de té negro, que puede contener cofeína. dpa