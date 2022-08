Heath y Esquivel discrepan sobre rumbo alza tasas de Banxico

(Bloomberg) -- Jonathan Heath, subgobernador del banco central de México, dijo el lunes que es muy “prematuro” pensar que el ciclo de aumento de tasas de interés del Banco de México está llegando a su fin, en marcado contraste con los comentarios más expansivos de un miembro de la junta.

Gerardo Esquivel, miembro de la Junta de Gobierno del banco central, dijo la semana pasada en un evento que Banxico —como se conoce al banco central— está próximo a pensar en terminar su ciclo de ajuste monetario en las próximas decisiones de tasas. Banxico ha elevado su tasa de interés de referencia a un máximo histórico para combatir la inflación que permanece persistentemente elevada.

Sin embargo, Heath dijo el lunes en una publicación en Twitter que Estados Unidos seguirá subiendo su tasa de referencia por un tiempo hasta que comience a ver resultados y que México tendrá que hacer lo mismo.

Esquivel argumentó que el diferencial de tasas de México con EE.UU. es alto: la tasa de referencia de Banxico está en 8,5% mientras que la tasa objetivo de la Fed ahora es de 2,25% a 2,5%, ya que México comenzó a subir las tasas de interés antes.

Los datos más recientes mostraron que los precios al consumidor subieron un 8,62% en las dos primeras semanas de agosto en comparación con el año anterior. Banxico apunta a una inflación del 3%, más o menos un punto porcentual.

La Junta de Gobierno de Banxico discutió en su última reunión realizada este mes sobre cuán de cerca seguir las alzas de tasas de interés de EE.UU. Uno de los cinco miembros argumentó que Banxico necesita seguir el ritmo de la Fed para preservar el diferencial entre las tasas de los dos países y evitar que el peso se debilite.

Heath dijo que, además de las causas originales del estallido inflacionario mundial, como la pandemia y la invasión rusa a Ucrania, existen causas locales en México, como la baja competitividad de varios sectores.

El subgobernador dijo que una política monetaria restrictiva no podrá resolver este problema, sin embargo, puede ayudar a limitarlo y, una vez resueltos los problemas originales, puede ayudar a una eventual convergencia hacia la meta de largo plazo.

