Es importante no ignorar el pie plano en los niños

In den kommenden Wochen wollen die Sportmediziner in rund 40 deutschen Städten insgesamt 5000 Kinderfüße unter die Lupe nehmen. Die Füße werden erstmals in Bewegung vermessen, teilten die Organisatoren der Aktion «Kinderfuß 2006» mit. Die Wissenschaftler erhoffen sich dadurch neue Erkenntnisse für die Produktion von Kinderschuhen. Bislang wurden Kinderfüße für die Schuhproduktion lediglich im Stand vermessen.

Muchos niños tienen pie plano cuando son pequeños, y muchos padres se toman el tema con soltura. "Cuando crezca se le pasará", piensan. Si bien es cierto que los niños suelen tener pie plano antes de comenzar la escuela, si el fenómeno persiste, más vale acudir a un especialista. Las estadísticas indican que entre un 30 a 40 por ciento de los niños suele tener este inconveniente de pequeños, tal vez por el crecimiento de las extremidades. Sin embargo, si la forma del pie no va cambiando hacia un arco o si permanece plana e incluso generara dolor, más vale no esperar a que el cuadro empeore y acudir a un médico. De lo contrario, podría volverse un asunto extremadamente doloroso. La mala alineación puede reconocerse en los cambios del modo de caminar. Los pies suelen estar ladeados hacia el exterior y el movimiento es muy similar al modo de andar de Charlie Chaplin. Es importantísimo que los padres no se dejen estar al ver un pie plano valgo en sus hijos, ya que debe ser controlado y, en caso necesario, tratado. Lo ideal es que quienes detecten que sus hijos tienen este tipo de pie plano valgo busquen ayuda antes de que el niño o la niña entren en edad de crecimiento final. Las niñas entran en su etapa final de crecimiento después de los diez años, aproximadamente, mientras que los varones lo hacen al cumplir unos doce años. dpa