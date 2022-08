Madrid, 30 ago. El portero Alexander Nubel (Mónaco); los defensas Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Axel Witsel (Atlético de Madrid) y Gastón Álvarez (Getafe); los centrocampistas Pascal Gross (Brighton), Luis Alberto Romero (Lazio), Bruno Fernandes (Manchester United) y Rafael Leao (Milan); y los delanteros Erling Haaland (Manchester City), Harry Kane (Tottenham) y Alexis Sánchez (Olympique Marsella) componen el once de la jornada de las grandes Ligas por sus actuaciones o sus goles decisivos.

- PORTERO (1):

Alexander Nubel (Mónaco): Cedido hace un año por el Bayern Múnich hasta 2023, el portero del Mónaco se opuso este domingo al dominio absoluto del París Saint Germain en la Liga francesa. Lo había ganado todo hasta el 1-1 contra el conjunto monegasco en el Parque de los Príncipes, imposible de no haber sido por dos paradas fundamentales del guardameta alemán de 25 años: una fantástica a Neymar, otra magnífica a Mbappe.

- DEFENSAS (3):

- Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen): El lateral derecho internacional sub'21 neerlandés, que surgió de las categorías inferiores del Manchester City y jugó en el Celtic antes de su incorporación a la Bundesliga, lideró la reacción del Bayer Leverkusen, sin puntos en este inicio del curso hasta el 0-3 con el que se impuso al Mainz 05, con dos de los tres tantos por el carril derecho de Frimpong, que firmó el primer 'doblete' de toda su carrera.

- Axel Witsel (Atlético de Madrid): Su visión táctica, su perfecta colocación, su jerarquía y su precisión lo transforman en un central imponente en sus primeros pasos por el Atlético de Madrid. Entre las circunstancias, Simeone le ha reubicado en un puesto en el que también se maneja con una soltura incontestable. El medio centro es hoy un defensa indiscutible en sus alineaciones, por actuaciones como la de este lunes en Mestalla, donde su equipo venció por 0-1 con un gol de Antoine Griezmann.

- Gastón Álvarez (Getafe): Fichado en el mercado de invierno, a través de una cesión que se extiende hasta el 30 de junio del próximo año, desde su llegada al club azulón no había jugado ningún minuto hasta su irrupción repentina en el once contra el Villarreal. El central uruguayo fue el elegido para el lateral izquierdo, donde superó a Yeremy Pino. "Ha trabajado contra dos adversarios realmente buenos. A uno le han cambiado y el otro prácticamente no ha tenido incidencia en el juego", dijo Antonio Díaz, segundo entrenador. Fue el mejor del Getafe junto a David Soria. El Villarreal cedió sus primeros puntos... Y el liderato.

- CENTROCAMPISTAS (4):

- Pascal Gross (Brighton): Tres goles en cuatro jornadas lo transforman en el hombre más decisivo del imponente inicio de competición del Brighton, en las posiciones de Liga de Campeones y a la altura del Tottenham y del Manchester City en la persecución del liderato del Arsenal. Este sábado, el 1-0 de Gross desniveló el duelo contra el Leeds United, invicto hasta entonces. Ya marcó el doblete del 1-2 al United. Y, además, dio la asistencia de uno de los tantos del triunfo ante el West Ham (0-2).

- Luis Alberto Romero (Lazio): Su zapatazo a la escuadra desde el borde del área en el minuto 75 marcó la diferencia en la victoria del Lazio contra el Inter de Milán (3-1), cerrada con otro tanto de Pedro Rodríguez al que contribuyó de manera decisiva el centrocampista español. Su equipo forma parte del grupo de cabeza de la Serie A. Son seis conjuntos con siete puntos en tres jornadas: Nápoles, Milan, Lazio, Atalanta, Torino y Roma, en ese orden.

- Bruno Fernandes (Manchester United): Dos victorias consecutivas reflotan al United del ruidoso naufragio que protagonizó en los primeros compases de la 'Premier League'. Ya son pasado tanto el 1-2 contra el Brighton como el 4-0 frente al Brentford, porque ha vencido al Liverpool (2-1) y este sábado repitió en Southampton, con el gol único y decisivo de Bruno Fernandes, que transformó el centro de Dalot en el 0-1 de la victoria con una precisa volea.

- Rafael Leao (Milan): Uno de los futbolistas del momento. Clave en el regreso a la cima del Milan la pasada campaña en la Serie A, el extremo izquierdo también lo es en este inicio de curso. El pasado sábado marcó un gol y dio otro, con un estupendo pase a Giroud, en la victoria frente al Bolonia que posiciona a su equipo en el amplio grupo de cabeza de la clasificación antes de la jornada entre semana que comienza este mismo martes.

- DELANTEROS (3):

- Harry Kane (Tottenham): Ya por encima de los 200 goles, es un delantero inagotable. No es sólo un goleador tremendo, como demostró de nuevo en la visita al animoso Nottingham Forest, porque marcó las dos dianas de la victoria por 0-2, además de sentir la frustración del penalti fallado ante Dean Henderson, sino que además maneja, reparte y controla la transición ofensiva del bloque dirigido por Antonio Conte, que apunta muy alto.

- Erling Haaland (Manchester City): Ya son seis goles en cuatro jornadas para el delantero noruego, que impone su ley también en la 'Premier League'. Su triplete de este sábado levantó el 0-2 con el que el Crystal Palace se había rebelado en su visita al estadio Etihad y con el que su conjunto sigue la estela del liderato del Arsenal, a dos puntos. Bernardo Silva anotó el 1-2. Él, los tres siguientes: el 2-2, con un cabezazo; el 3-2, con oportunismo; el 4-2, con potencia y definición. Los tres los concentró en un margen de 18 minutos, del 62 al 80.

- Alexis Sánchez (Olympique Marsella): En su tercer encuentro con el conjunto francés, el delantero chileno ya fue decisivo. Sus dos goles al Niza (0-3), el primero y el tercero de una victoria que sentenció en el primer tiempo, ponen al Olympique Marsella a la altura en la tabla del París Saint Germain con diez puntos de doce posibles. El 0-1 lo marcó con un derechazo dentro del área a la escuadra. El 0-3, tras aprovechar un rechace.