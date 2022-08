Comunidad Andina quiere sumar a Chile, Venezuela y Argentina

Los presidentes de los cuatro países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) instaron a Chile, Venezuela y Argentina a sumarse al bloque, en una cumbre celebrada este lunes en Lima.

Lima, 29 Ago 2022 (AFP) - Los presidentes de los cuatro países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) instaron a Chile, Venezuela y Argentina a sumarse al bloque, en una cumbre celebrada este lunes en Lima. La aspiración andina de que Santiago y Caracas retornen al grupo, así como que Buenos Aires se incorpore, fue unánime y resaltada por los mandatarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. "Que bien sería que la Comunidad Andina pudiese ampliarse", dijo el presidente colombiano, Gustavo Petro, dirigiéndose a sus pares."Si integramos a Chile, Venezuela y Argentina, nuestra voz se escucharía más claramente en los escenarios mundiales", agregó Petro, que eligió a la cumbre de la CAN para su primer viaje al exterior desde que asumió el poder el 7 de agosto.El presidente de Bolivia, Luis Arce, apeló a una mayor cooperación y solidaridad en la región para lograr ese cometido. "Debemos demostrar la mayor apertura de trabajo para concretar mecanismos de incorporación de nuevos y anteriores miembros de nuestro proceso de integración", dijo el mandatario boliviano.Arce también destacó que en esta cumbre fue aprobada la admisión de Turquía como país observador: "Le damos la bienvenida", dijo.Durante la cumbre, el mandatario ecuatoriano, Guillermo Lasso, entregó la presidencia pro tempore de la CAN a su homólogo peruano Pedro Castillo.El canciller peruano, Miguel Ángel Rodríguez, también abonó en la misma dirección ante sus homólogos andinos, en un encuentro previo a la cita de los presidentes."La patria andina necesita fortificarse, por eso necesita el retorno de Chile y también en su momento el retorno de Venezuela. Y con ellos la incorporación de Argentina, que está atrevesada por los Andes", señaló.Ésta es la primera cumbre andina desde 2019 y es la primera en que participan Petro, Lasso, Arce y Castillo.ljc/fj/gm -------------------------------------------------------------