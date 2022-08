Cómo motivarse para volver a trabajar tras las vacaciones

ILUSTRACIÓN - En la primera semana después de las vacaciones, el cuerpo tiene que volver a adaptarse al ritmo laboral. Por eso es mejor no pasar de cero a cien en seguida. Foto: Christin Klose/dpa

Podría decirse que existe algo así como un "síndrome pos-vacacional". A muchas personas les cuesta horrores retomar la rutina después de haber estado de vacaciones. ¡Qué maravilloso era dormir por la mañana todo lo que uno quisiera! ¡Qué interesante era despertar en un sitio desconocido, con todo por descubrir! ¿Existe alguna forma de recuperar la motivación por la rutina y el trabajo? Es fundamental saber que este "síndrome pos-vacacional" no es poco frecuente. Es normal que uno caiga en una especie de desgano y hastío al regresar a casa. No es una enfermedad. "No es otra cosa que un 'switch' al pasar del 'modo vacaciones' al 'modo trabajo', que lleva a que el cuerpo se sienta más pesado porque aún está relajado." El especialista Dirk Windemuth, que trabaja como director del Instituto del Trabajo y la Salud de la aseguradora estatal de Alemania (IAG), ha observado que las personas suelen estar sobre todo cansadas al regresar de las vacaciones, como si vinieran de una obra. Deben volver a acomstumbrarse al ritmo del sueño. Es un proceso que lleva unos pocos días. Aunque el síndrome no se manifieste de un modo dramático, hay formas de prevenir el desgano y esa sensación de estar sobreexigido. "Cuando ya estoy dentro de un túnel de estrés, es imposible pensar alternativas", dice Windemuth, que por eso recomienda pensar en el regreso y planificarlo ya antes de que terminen las vacaciones. Kaufmann recomienda, por ejemplo, tomarse las vacaciones de un modo tal que la reincorporación sea en medio de la semana. De esa manera, la primera semana de trabajo será mucho más breve. Otro punto a favor es no dejar ningún proyecto o proceso urgente abierto, de modo de no tener que asumir grandes cargas ni bien uno retoma la rutina. Otro consejo importante es dejar que el aviso de ausencia del correo electrónico corra unos días más de lo real, de modo que uno pueda dedicarse con cierta tranquilidad a los correos que se acumularon durante las vacaciones. No saltar de la nada a la adrenalina máxima En las vacaciones también se puede dar el primer paso para que la reincorporación resulte bien. Kaufmann señala que chequear de vez en cuando el correo no es recomendable, porque está demostrado que la falta de límites entre el trabajo y el tiempo libre, un fenómeno que avanza a paso firme, genera estrés. Más vale apostar por las actividades que relajen y distensionen. Regresar con las pilas cargadas otorga mucho más margen para asumir los desafíos que planteará después el trabajo. En el primer día laboral, es importante generarse a conciencia espacios libres, dice Windemuth, que sostiene que no estaría nada mal colgar en la puerta un cartelito que diga "En servicio, pero recién regresando de vacaciones". Es un cartelito que indirectamente da a entender que es preferible que los demás molesten lo menos posible hasta que uno vuelva a estar al 100 por cien con el foco en el trabajo. Por supuesto, sería mejor hablarlo antes con los demás. El cuerpo necesita su tiempo para pasar de un estado a otro, dice Kaufmann. "Por eso en los primeros días es mejor incorporar pausas o acortar un poco el horario para que el relajo de las vacaciones pueda durar hasta entrados los primeros días laborales." Colocar una foto de las vacaciones en el espacio laboral puede servir para mantener vivos los recueros hermosos, según dicen los psicólogos. De todos modos, lo mejor es mirar con motivación y en forma positiva hacia el futuro: ¿Cuál es la próxima alegría en el horizonte? Pueden ser los compañeros de trabajo, un proyecto, un encuentro con amigos o una excursión que esté en agenda. Esos programas sirven como destello en el horizonte y hacen que la frustración de tener que trabajar sea mucho más llevadera. Dirk Windemuth considera mucho más importante evitar los "apagones de motivación" a largo plazo, y asegura que es responsabilidad del empleador generar una cultura de prevención para que los empleados que regresan de las vacaciones no se agoten de inmediato al regresar. Un primer paso sería que esas personas no tuvieran demasiadas reuniones agendadas en los primeros días. Si tienen muchas conversaciones planificadas, a veces no llegan a cerrar asuntos pendientes o a delegarlos como correspondería. Kaufmann señala otras posibilidades a las que pueden recurrir las esferas ejecutivas, como por ejemplo liberar las casillas de los correos durante las vacaciones para que quien regresa no tenga que estar ocupándose de cientos de mails. No perder la calma ¿Pero qué ocurre si trabajo en una empresa o en un sector en el que es imposible pensar en tomarse los primeros días con calma? En muchos sitios la carga laboral es enorme o imprevisible. En otros, falta personal y hay que cumplir objetivos desde el primer día. Windemuth de la aseguradora IAG recomienda intentar generar un buen clima de aprecio mutuo entre la gente de un equipo. Eso hace que las situaciones de presión o tensión sean mucho más fáciles de sobrellevar. Uno puede manifestarle por ejemplo a un compañero de trabajo algo así como "qué bueno que estés de regreso, es una ayuda enorme que estés". Siempre es buen momento para decir algo así. También puede ser bueno reflexionar sobre el papel que uno tiene en ese conjunto. "Si hoy yo no hubiese regresado de las vacaciones y me hubiese generado un desgarro esquiando, ¿sería el fin de la empresa?". Si la respuesta es "no", uno puede sentir menos presión. Si la falta de motivación se sostiene más de una semana, no tiene por qué significar que uno está en el trabajo equivocado. Kaufmann dice que puede ser que uno esté sobrecargado sin notarlo o asumirlo. En ese caso, tal vez valga la pena tener una conversación con el área de Recursos Humanos para explorar la posibilidad de reforzar el equipo. dpa