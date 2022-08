Asexualidad: cuando en la vida el sexo no importa

Todavía no está claro por qué algunas personas no quieren tener relaciones sexuales con su pareja. Lo que sí se sabe es que la asexualidad no es una enfermedad. Foto: Christin Klose/dpa

Evelyne Aschwanden estuvo esperando durante años sentir por fin esa sensación de enamoramiento o unas ganas incontenibles de tener sexo. Lo buscaba, quería sentir mariposas en la barriga, pero por más atenta que estuviera, no sentía nada. ¿Qué me pasa?, se preguntaba cuando veía que sus compañeras de colegio y sus amigos se atrevían a dar sus primeros pasos en el amor y tenían unos metejones incontenibles. A Evelyne todo eso le parecía exagerado pero quería participar, ser parte de lo que les estaba pasando a los demás. Y de pronto conoció a este muchacho. "Teníamos 15 años", recuerda. "Él estaba enamorado de mí", los amigos presionaban, y así fue cómo ellos comenzaron a salir. "Me caía super bien", dice Evelyne, "pero no sentía esa sensación profunda" que describían los demás. Pronto sintió que él tenía deseos que ella no podía corresponder y se separaron. Ella se sintió aliviada, libre. Hoy tiene 26 años, tuvo algunas citas pero nunca una relación amorosa. Tampoco tuvo nunca relaciones sexuales. Y pese a eso, no siente que le falte nada. "Mi rechazo a todo lo que sea sexual y romántico es algo que está profundamente arraigado en mí, es parte de quien soy". Evelyne dice que es asexual y aromántica. La asexualidad o la falta de atracción sexual hacia alguien es un asunto rodeado de prejuicios. "Sólo es cuestión de que conozcas a la persona indicada", "algo no anda bien contigo, tienes que hacer un tratamiento", "lo que pasa es que estás frustrada y no encuentras la pareja que vaya contigo", son frases que le escriben a Evelyne en el Instagram, donde ella relata abiertamente lo que siente. "Nada de lo que escriben es cierto", asegura. Es difícil encontrar una definición general de la asexualidad, dice Irina Brüning, que trabaja en una asociación para visibilizar el espectro asexual. "Otros prefieren decir que no sienten ninguna necesidad de tener interacción sexual." No tener sexo no significa no tener sentimientos De todos modos, el sexo eso es sólo una pequeña parte, porque no sentir deseo de tener relaciones sexuales puede tener diversas manifestaciones. "Algunas personas sienten rechazo por lo sexual, pero disfrutan de las caricias, los mimos o los besos", dice Brüning. "Otras personas se masturban o sienten indiferencia por lo sexual." Pero todos tienen algo en común: no creen que las relaciones sexuales sean necesarias para manifestar amor. ¿De dónde viene el desinterés sexual por otras personas? No existe una explicación, dice Johannes Fuss, director del Instituto de Psiquiatría Forense e Investigación Sexual de una universidad de Alemania. Lo importante, añade, es que no es un problema que deba ser tratado. "Por lo general, las personas asexuales no suelen padecer su orientación. Si no hay padecimiento, no hay por qué tratarlo", dice el especialista. Fuss dice que los inconvenientes suelen darse más bien a raíz del entorno porque se sabe poco de la asexualidad y se suele estigmatizar o poner bajo presión a los afectados. En Alemania se han llevado adelante estadísticas que hacen suponer que aproximadamente un uno por ciento de la población es asexual, con lo cual no se hace mucho por sacar el tema a la luz o darle visibilidad, dice Irina Brüning, de la Asociación AktivistA. Su agrupación trabaja por poner el tema en agenda justamente para que las personas jóvenes conozcan este fenómeno y también puedan comunicarse con otros que viven de la misma manera. "Educar sobre las distintas formas de vivir la sexualidad puede llevar que para los jóvenes sea más fácil hallarse", dice Fuss. Una posibilidad es hablar sobre cómo es sentir ganas y cómo es no sentir ganas en la clase de educación sexual. La planificación familiar también es un tema con el que se ven confrontadas sobre todo las mujeres, dice Brüning de AktivistA. "El hecho de que las personas no sientan ninguna atracción sexual por otros no significa que no puedan fundar una familia." Existen casos, por ejemplo, en que las personas asexuales están en una relación amorosa y tienen sexo únicamente por la planificación familiar. Pero por supuesto que tener un vínculo amoroso que prescinda del sexo también puede generar dificultades, dice Brüning. "Si uno quiere pero el otro no, es necesario encontrar un camino." Muchas personas asexuales que tienen deseos románticos suelen encontrar compromisos dentro de sus relaciones. O buscan desde el vamos a un compañero o compañera asexual pero romántica. dpa