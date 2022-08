ADVISORY 1658-RUSSIA-GORBACHEV/RUSSIA-TV-REAX

Russian TV announces death of Mikhail Gorbachev

Start: 30 Aug 2022 21:21 GMT

End: 30 Aug 2022 21:24 GMT

Russian TV announces death of Mikhail Gorbachev

Restrictions:

BROADCAST: No use Russia. Do not obscure logo. Digital: No use Russia. Do not obscure logo

DIGITAL: No use Russia. Do not obscure logo. Digital: No use Russia. Do not obscure logo

Source: RURTR

Aspect Ratio: 16:9

Location: Russia

Topic: Politics / International Affairs

Audio: NATURAL WITH RUSSIAN SPEECH

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com