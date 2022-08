Activista dice que a Federación no le importa erradicar grito homofóbico

Ciudad de México, 30 ago. El fundador y líder de la selección mexicana de la diversidad sexual (Tri gay), Andoni Bello, dijo este martes que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) no tiene interés en erradicar el grito homofóbico de sus hinchas que la FIFA ha considerado como discriminatorio.

"El grito homofóbico en los estadios es un problema que no se ha atendido adecuadamente, se normaliza o se trata con eufemismos. La forma como hemos visto que la FMF trata el tema es decir 'respeta' sin decir a quién y por qué el grito homofóbico debe ser erradicado en los estadios", explicó el activista en favor de los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Por esta manifestación, la FIFA le ha impuesto más de una decena de multas a la FMF y la ha sancionado con partidos de la selección mexicana sin aficionados en las gradas, además de amenazas con la pérdida de puntos en torneos oficiales de cualquier categoría.

Para intentar erradicar el grito, la FMF ha realizado campañas en las que pide terminar con la discriminación en los estadios, cuenta con un convenio desde 2019 con el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) y obligó a los aficionados que acudan a partidos del 'Tri' a registrarse en plataformas para que estén identificados.

"No les interesa porque el ambiente en el fútbol es uno de los más homofóbicos que hay y no podemos esperar que tengan una sensibilización si no la buscan y no contactan a las organizaciones o equipos que ya hay y que trabajan este tema", añadió el también fundador del Teatro Queer de México.

Bello criticó el convenio entre la FMF y el Conapred, que a su parecer tiene como principal fin terminar con el racismo y no con la homofobia en el fútbol.

"Ese convenio no ha tenido ningún sentido, no han resuelto nada. En las campañas los jugadores solo piden respeto, pero no dicen a quién hay que respetar. Sería de más ayuda que un jugador profesional se declarara abiertamente homosexual. Ese dinero invertido en el convenio debería ir a expertos que sepan realmente, a los que estamos por acá no nos han contactado".

La selección mexicana de la diversidad sexual ganó en 2008 el tercer lugar en la segunda categoría del Mundial gay-lésbico, sin embargo, por falta de recursos y apoyo de instituciones gubernamentales dejó de competir en competencias internacionales desde 2014.

La FMF se ha rehusado a apoyar al Tri gay con el argumento de que compiten en torneos no avalados por la FIFA. EFE

rcg/car