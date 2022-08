Previsiones de Video en Español de las 21H00 GMT

= PRINCIPALES NOTICIAS =

Más de una decena muertos en Irak tras anuncio de retirada política de líder chiita Sadr

BAGDAD: Más de una decena de manifestantes murieron el lunes en Bagdad, la capital de Irak, después de que el líder chiíta Moqtada Sadr anunciara por sorpresa su "retirada definitiva" de la política.

Equipo del OIEA se dirige a central nuclear ucraniana de Zaporiyia

KIEV: Una misión del Organismo Internacional de Energía Atómica se dirige el lunes hacia la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, donde llegará estos próximos días, tras semanas de bombardeos y miedo a que se produzca una catástrofe.

NASA cancela lanzamiento el lunes de megacohete a la Luna

CENTRO ESPACIAL KENNEDY, EEUU: El lanzamiento del nuevo megacohete de la NASA a la Luna fue cancelado el lunes debido a un problema técnico con uno de sus motores principales, una decepción para la agencia espacial de Estados Unidos, que ahora tendrá que esperar a las próximas fechas posibles de despegue.

La NASA considera posible el lanzamiento de cohete a la Luna el viernes

CENTRO ESPACIAL KENNEDY, EEUU: El lanzamiento del nuevo cohete de la NASA a la Luna fue cancelado el lunes debido a un problema técnico, pero podría tener lugar durante la próxima ventana de lanzamiento el viernes, dijo la agencia espacial estadounidense.

= OTRAS NOTICIAS DE ACTUALIDAD =

Chile cita a embajador de Brasil en protesta por dichos de Bolsonaro contra Boric

SANTIAGO: Chile citó este lunes al embajador de Brasil en Santiago en protesta por los dichos del presidente Jair Bolsonaro contra su homólogo chileno, Gabriel Boric, a quien acusó de "prender fuego al Metro" en las protestas de 2019, informó la canciller Antonia Urrejola.

Irán dice que pacto nuclear "no tiene sentido" si OIEA no cierra su investigación

TEHERÁN: El presidente iraní, Ebrahim Raisi, dijo el lunes que "no tiene sentido" salvar el acuerdo nuclear de 2015 si el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no pone fin a su investigación sobre los sitios no declarados en el país.

A una semana del plebiscito en Chile, encuestas apuntan a rechazo de nueva Constitución

SANTIAGO: A una semana del plebiscito sobre una nueva Constitución en Chile, las encuestas apuntan a un fracaso de la propuesta para reemplazar la Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet por una que establece mayores derechos sociales.

Dictan en Perú prisión preventiva por 30 meses para cuñada de presidente Castillo

LIMA: Un juez peruano envió el domingo a prisión preventiva por 30 meses a la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, acusada por la fiscalía de integrar una supuesta red de corrupción dirigida desde el palacio de gobierno.

Catatumbo, la región cocalera de Colombia donde perdió la paz y la guerra antidrogas

CATATUMBO, Colombia: Cuando depuso los fusiles, Eiber Andrade pensó que jamás volvería a ilegalidad, pero una vez más está en la sombra. El joven exguerrillero ahora deshoja a mano limpia los arbustos de coca en la región colombiana donde fracasaron la lucha antidrogas y se hundieron las promesas de paz del Estado.

Asesinan a tiros a dos periodistas en el norte de Colombia

BOGOTÁ: Dos periodistas fueron asesinados el domingo por motociclistas que les dispararon cuando regresaban de cubrir una fiesta popular en el caribe colombiano, informó la policía.

= SOCIEDAD =

Bad Bunny, artista del año en los MTV Video Music Awards

NUEVA YORK: El puertorriqueño Bad Bunny, una de las estrellas mundiales del trap y el reggaetón, se convirtió el domingo en la primera persona de habla no inglesa en ganar el premio al artista del año en los MTV Video Music Awards.

PIX, el método de pago que revolucionó Brasil

SAO PAULO: El PIX se ha convertido en el método más popular de Brasil para transferencias de dinero cotidianas, superando desde el año pasado el número de operaciones con tarjetas de crédito y débito.

